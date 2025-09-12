Triple cámara con IA y un rendimiento brutal: así es el smartphone Xiaomi rebajado en PcComponentes (solo este fin de semana)

¿Quieres estrenar un smartphone sin dejarte un dineral? La amplia oferta actual de marcas y modelos hace que sea muy fácil encontrar un dispositivo a la última a un precio contenido, mucho más con las Ofertas de Vuelta al Cole 2025 de PcComponentes. Aterrizaron hace unos días con descuentos de hasta el 40% en cientos de productos, y llegan a su fin este domingo 14 de septiembre.

Pero que no cunda el pánico, porque todavía tienes varios días por delante para hacerte con algún chollo, como el smartphone Xiaomi Redmi Note 14 4G, rebajado un 20% solo durante los descuentos de vuelta al cole. Si crees que es el mejor sustituto para el tuyo, llévatelo ahora por menos de 200€.

Puntos fuertes de este smartphone

Cámara principal de 108 MP con triple sensor y una frontal de 20 MP con Inteligencia Artificial.

Pantalla AMOLED de 6,67'' a 120 Hz para una fluidez total.

Batería de 5500 mAh con carga rápida de 33 W y motor inteligente.

Resistente al agua, al polvo y a las salpicaduras (IP54) y control táctil incluso con dedos mojados.

Xiaomi Redmi Note 14 4G

Xiaomi Redmi Note 14

El smartphone Xiaomi Redmi Note 14 4G es uno de los más equilibrados en relación calidad-precio, mucho más ahora que está rebajado. Tiene un procesador MediaTek Helio G99-Ultra de 6 nm que asegura un rendimiento muy fluido incluso en multitarea o con videojuegos, y con una eficiencia energética bastante decente.

Incorpora una RAM de 8 GB más que suficiente y una memoria interna de 256 GB (ampliable hasta 1 TB). Además, incluye otras funciones avanzadas, como desbloqueo facial por IA, sensor de huella en pantalla y la compatibilidad con asistentes de voz. Es un smartphone que merece mucho la pena.

Últimos días de ofertas de Vuelta al Cole en PcComponentes

A principios de mes, PcComponentes lanzó sus Ofertas de Vuelta al Cole 2025, y ahora están a punto de llegar a su fin. Eso sí, todavía tienes hasta este domingo 14 a medianoche para llevarte tus dispositivos favoritos con descuento, como este smartphone Xiaomi de gama media tirado de precio.

Hay ofertas flash que solo duran unas pocas horas, y otras tan potentes que agotan existencias en tiempo récord. Si te convence algo, añádelo al carrito cuanto antes y aprovecha el resto de beneficios de PcComponentes, como envíos gratis en compras superiores a 50€ o puesta a punto de tus dispositivos.

No se nos ocurre mejor manera de renovar tu viejo smartphone que con este Xiaomi baratísimo y con prestaciones que nada tienen que envidiar a los modelos de gama alta. ¡Por menos de 200€!

