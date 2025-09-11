4 cabezales, menos de 2kg y por solo 40€: esta aspiradora escoba acaba con la suciedad más difícil

Tener los suelos limpios es necesario, pero ha llegado el momento de dejar la escoba para usar una buena aspiradora. Y qué mejor forma de hacerlo que con el Aspirador Origial CycloneClean. Con 600 W de potencia y cuatro cabezales intercambiables, esta aspiradora es también aspirador de mano y va a hacer que la limpieza sea mucho más rápida, más cómoda y más fácil.

Porque además de ligera es potente, y porque se adapta a cualquier superficie, por no hablar del pelo de mascotas. Tiene un cable de más de cuatro metros y un diseño tan ergonómico como ligero. Pero, ¿sabes lo mejor? Ahora mismo está rebajada a 39 € en lugar de los 46 € en PcComponentes que suele rondar.

Lo mejor de este aspirador

Lo atrapa todo, incluyendo el pelo de mascotas, gracias a sus 16 kPa de potencia.

Funciona como aspirador de escoba y de mano gracias a su diseño dos en uno.

Trae varios accesorios que vienen genial para limpiar superficies diferentes, incluso el interior del coche.

Su depósito se vacía con un simple clic, sin que tengas que mancharte las manos.

Aspirador Origial CycloneClean

Origial cyclone

Sin duda, lo más llamativo del Aspirador Origial CycloneClean es su bajo precio. Pero, dejando eso a un lado, sorprende su poco peso, de 1,6 kg, y lo potente que es. Da una movilidad perfecta para limpiar cualquier cosa, desde suelos hasta techos o cortinas, y además lo puedes convertir en aspirador de mano para sacarle aún más partido, a la vez que aprovechas los cuatro accesorios intercambiables que trae. Con él puedes limpiarlo absolutamente todo.

Tanto si vives en un piso, como si tienes mascotas o simplemente buscas un aspirador barato, este modelo es perfecto. Mantiene el aire limpio, es fácil de convertir con sus accesorios y vale para todo.

¿Qué opinan quienes lo utilizan?

Unas prestaciones que sorprenden para el precio que tiene, eso es lo que hemos explicado aquí, y lo que además recalcan todos los que utilizan este aspirador a día de hoy. Puedes echar un vistazo a las reseñas reales que hemos recopilado a continuación:

"Sinceramente con este precio esperaba mucho menos, me ha sorprendido MUY para bien."

"Por el precio que tiene, ¡es sorprendente! Se nota que la construcción de las piezas no es robusta, pero con su apariencia humilde, aspira increíblemente y es muy muy práctica (tengo perro y gato y ha estado a la altura). "

"la aspiradora es una de mis mejores compras. Es pequeña pero cumple perfectamente su función básica y tiene bastante potencia. Estamos encantados."

Si lo compras ya en PcComponentes, podrás recibirlo más rápido y más rápido, ya que lo pueden enviar a tu domicilio en 24 horas. ¡Aprovecha!

