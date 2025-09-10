Este microondas integrable de Balay tiene grill, 8 modos preconfigurados, se limpia solo y está rebajado más de 100€

Noticias relacionadas Las 10 mejores planchas de cocina del 2024

Tener un microondas es fundamental. Es el electrodoméstico perfecto para reaprovechar comidas o para hacer algo rápido cuando hay poco tiempo para los fogones. Si sois muchos en casa, necesitaréis un modelo grande, pero que también sea eficiente y fácil de usar. Y el Microondas integrable con Grill Balay cumple con todo eso, añadiendo un aliciente perfecto: está rebajado más de 120 €.

Pensado tanto para integrarse como para dejarse en cualquier rincón, este modelo es muy potente, se limpia solo y además cuenta con programas automáticos y un grill de 1000 W. Puede funcionar prácticamente como un horno, pero ocupando mucho menos dinero y siendo mucho más barato.

Lo mejor de este microondas

Tiene un panel de control táctil de lo más intuitivo, y cuenta con sugerencias de temperatura según lo que vayas a preparar.

Su asistente de limpieza con Aqualisis es rápido, ecológico y muy económico.

El grill es perfecto para hacer dorados y gratinados.

Tiene 8 programas automáticos que se ajustan según el peso que detecte.

Microondas integrable con Grill Balay

Microondas integrable Grill Balay

El Microondas integrable con Grill Balay llama mucho la atención por ese diseño de cristal en color negro, y por no usar ni mandos ni botones. Todo es táctil y muy intuitivo, permitiéndote hacer lo que quieres con total precisión, sea a través de sus modos preconfigurados o aprovechando sus funciones inteligentes. Además, la tecnología Aqualisis hace que se limpie solo, usando agua y jabón, para que siempre esté como nuevo sin que tengas que limpiarlo constantemente de forma manual.

Aunque tiene 800 W de potencia y un grill de 1000 W, lo cierto es que es muy eficiente y consume muy poco, incluso al realizar la limpieza. Por otra parte, como mide 60 x 38 cm, se puede empotrar perfectamente en cualquier cocina, por pequeña que sea. Es elegante, sí, pero sobre todo es práctico, fácil de usar, y capaz, con esos 20 litros que tiene.

¿Qué opinan quienes lo utilizan?

El estilo que tiene, su eficiencia al calentar y los modos que trae preconfigurados son lo que más gusta entre quienes tienen este microondas de Balay. A continuación, puedes ver varias reseñas que hemos recopilado:

"Estéticamente es increíble. Calienta de forma muy eficiente, el modo limpieza es una maravilla, los modos programados son muy útiles, además que me esperaba menos capacidad."

"Uno de los mejores electrodomésticos de la marca Balay. Integrado, moderno y eficiente. Muy recomendable"

"El microondas tiene una buena estética y por su frontal de cristal los dedos no se marcan como en los de metal, siendo además más sencillo de limpiarlos."

PcComponentes no solo lo tiene en oferta, sino que además te ofrece la posibilidad de recibir el microondas en tu domicilio en tan solo 24 horas, y con envío gratuito. ¡Aprovecha!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.