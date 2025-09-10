Estrena unos AirPods con las Ofertas de Vuelta al Cole de PcComponentes: ¡ahora por 65€ menos!

Los AirPods, los míticos auriculares inalámbricos de Apple, han marcado un antes y un después en nuestra manera de escuchar música. Habrá quien piense que son unos cascos convencionales, pero tienen el respaldo de una de las marcas líderes en tecnología y funciones que no encontrarás en ningún otro dispositivo.

Y no, estrenar unos AirPods de 3ª generación no te va a salir tan caro, al menos si aprovechas las Ofertas de la Vuelta al Cole de PcComponentes. La plataforma ha lanzado los mejores descuentos para la vuelta a la rutina, con chollos en tecnología con hasta el 40% de descuento solo hasta el 14 de septiembre. ¿No lo vas a aprovechar?

Lo mejor de estos auriculares inalámbricos

Audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza para una experiencia inmersiva y tridimensional.

Ecualización adaptativa que ajusta automáticamente las frecuencias según la forma de tu oído.

Hasta 30 horas de uso con el estuche de carga Lightning.

Resistentes al agua y al sudor (IPX4).

Por qué necesitas unos AirPods y no otros

AirPods 3ª generación

Los AirPods de 3ª generación son perfectos si ya tienes otros dispositivos Apple en tu ecosistema y quieres hacerlo todavía más potente. De hecho, han mejorado con creces con respecto a las dos generaciones anteriores. Ahora tienen un diseño más anatómico y compacto, además de funciones que los anteriores no incluyen.

Por ejemplo, el audio espacial o la ecualización adaptativa van a mejorar la escucha de tu música favorita, estés donde estés. Si estás buscando una experiencia de sonido superior sin llegar al nivel 'pro' (ni gastarte un dineral), esos AirPods son los más completos, cómodos y rinden muy bien en el día a día.

¿Para quién son ideales?

Estudiantes que necesitan auriculares inalámbricos cómodos para clases online o videollamadas.

Deportistas que necesitan resistencia al agua y al sudor en entrenamientos intensos.

Profesionales que hacen muchas llamadas y videollamadas.

Viajeros que quieren llevar su música a cualquier parte.

Usuarios fieles de Apple que ya tienen un iPhone, iPad o MacBook y quieren ampliar su ecosistema.

No todos los días encuentras unos AirPods rebajados y tan baratos, así que aprovecha ahora las ofertas de la Vuelta al Cole de PcComponentes. Solo están activas hasta el 14 de septiembre, o antes si se agotan existencias.

