Amazon rebaja la base de maquillaje para pieles grasas y mixtas perfecta para el otoño (por tiempo limitado)
Esta base de maquillaje con acabado mate es de larga duración, resistente al agua, al sudor y está disponible en varios tonos.
¿Durante el verano has evitado utilizar una base de maquillaje? Es normal, porque con el calor todas buscamos fórmulas más ligeras, como las BB Cream e incluso los protectores solares con un toque de color. Pero esas necesidades cambian cuando se acerca el otoño. Ahora, tu piel te pide fórmulas algo más densas, de acabado mate y larga duración. Y si además es resistente al sudor y a la humedad, todavía mejor.
Por eso, hemos fichado una de las mejores del momento: la base de maquillaje FV con acabado mate que además ahora está rebajada casi a mitad de precio en Amazon. Cuesta muy poco en comparación con lo bien que te va a dejar la piel y la cobertura modulable que ofrece. ¡La necesitas este otoño!
Lo mejor de este producto
- Cobertura natural para un tono uniforme y un acabado mate.
- Control de brillos y poros al estar formulada para pieles grasas y mixtas.
- Larga duración hasta 12 horas, incluso con sudor y mucha humedad.
- Formulada con ingredientes respetuosos con la piel, libres de talco y cruelty free.
Así es la base de maquillaje ideal para el otoño
Una buena base de maquillaje debe cubrir imperfecciones y unificar el tono, pero también debe cuidar la piel, y esta de FV cumple con creces. Tiene una textura muy suave y ligera que ayuda a esconder granitos, manchas y pequeñas imperfecciones, pero lo que más nos gusta es que evita esa sensación de maquillaje pesado con efecto máscara.
Es una base de maquillaje resistente al agua y al sudor, así que podrás utilizarla en el día a día y en las ocasiones especiales. Y con un acabado mate que controla los brillos en las pieles mixtas y grasas. ¡Es la fórmula perfecta!
Trucos para sacarle partido a tu base de maquillaje
- Prepara la piel con una crema hidratante o un primer antes de la base.
- Aplica en finas capas y añade un poco más de producto en las zonas en las que quieras más cobertura.
- Difumina con una brocha o esponjita para un acabado más natural.
- Sella con polvos traslúcidos para alargar el efecto mate durante horas.
- Refresca durante el día con un spray fijador que selle aún más el maquillaje y además elimine la sensación de pesadez.
Si te cuesta encontrar una base de maquillaje para pieles mixtas y grasas, FV tiene la fórmula perfecta para el otoño. De hecho, ¡ya está arrasando en ventas! Aprovecha el ofertón y llévatela ahora baratísima.
