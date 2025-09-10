Amazon rebaja la base de maquillaje para pieles grasas y mixtas perfecta para el otoño (por tiempo limitado)

Noticias relacionadas Las 10 mejores paletas de sombras de ojos del 2025: precios y marcas

¿Durante el verano has evitado utilizar una base de maquillaje? Es normal, porque con el calor todas buscamos fórmulas más ligeras, como las BB Cream e incluso los protectores solares con un toque de color. Pero esas necesidades cambian cuando se acerca el otoño. Ahora, tu piel te pide fórmulas algo más densas, de acabado mate y larga duración. Y si además es resistente al sudor y a la humedad, todavía mejor.

Por eso, hemos fichado una de las mejores del momento: la base de maquillaje FV con acabado mate que además ahora está rebajada casi a mitad de precio en Amazon. Cuesta muy poco en comparación con lo bien que te va a dejar la piel y la cobertura modulable que ofrece. ¡La necesitas este otoño!

Lo mejor de este producto

Cobertura natural para un tono uniforme y un acabado mate.

Control de brillos y poros al estar formulada para pieles grasas y mixtas.

Larga duración hasta 12 horas, incluso con sudor y mucha humedad.

Formulada con ingredientes respetuosos con la piel, libres de talco y cruelty free.

Así es la base de maquillaje ideal para el otoño

base maquillaje FV

Una buena base de maquillaje debe cubrir imperfecciones y unificar el tono, pero también debe cuidar la piel, y esta de FV cumple con creces. Tiene una textura muy suave y ligera que ayuda a esconder granitos, manchas y pequeñas imperfecciones, pero lo que más nos gusta es que evita esa sensación de maquillaje pesado con efecto máscara.

Es una base de maquillaje resistente al agua y al sudor, así que podrás utilizarla en el día a día y en las ocasiones especiales. Y con un acabado mate que controla los brillos en las pieles mixtas y grasas. ¡Es la fórmula perfecta!

Trucos para sacarle partido a tu base de maquillaje

Prepara la piel con una crema hidratante o un primer antes de la base.

Aplica en finas capas y añade un poco más de producto en las zonas en las que quieras más cobertura.

Difumina con una brocha o esponjita para un acabado más natural.

Sella con polvos traslúcidos para alargar el efecto mate durante horas.

Refresca durante el día con un spray fijador que selle aún más el maquillaje y además elimine la sensación de pesadez.

Si te cuesta encontrar una base de maquillaje para pieles mixtas y grasas, FV tiene la fórmula perfecta para el otoño. De hecho, ¡ya está arrasando en ventas! Aprovecha el ofertón y llévatela ahora baratísima.

