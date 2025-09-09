Alerta gaming: el portátil Acer perfecto para jugadores está rebajado 400€ en la Vuelta al Cole de PcComponentes

Noticias relacionadas Los mejores ordenadores gaming del 2025 relación calidad-precio

Tenemos muy interiorizado que septiembre es el mes de volver a la rutina y de retomar nuestras obligaciones, ¿y si lo aprovechas para darte también un capricho? El mejor truco para mantener los niveles de motivación es concederte un deseo, y ahora lo tienes al alcance de la mano en las Ofertas de la Vuelta al Cole 2025 de PcComponentes. Hasta el 14 de septiembre, tienen dispositivos top ventas de primeras marcas (portátiles gaming, smartphones, tablets, wearables...) rebajados hasta un 40%.

Si eres gamer, es la excusa perfecta para invertir en un dispositivo potente, de una marca top y además a un precio mucho más bajo que de costumbre. Como el portátil Acer Gaming Nitro V 15, rebajado ahora un 36% solo durante estos descuentazos de Vuelta al Cole. ¿Lo quieres?

Puntos fuertes de este dispositivo

Procesador AMD Ryzen 7 7735HS capaz de ejecutar juegos exigentes y multitarea.

Potencia gráfica brutal gracias a la NVIDIA GeForce RTX 4050, con DLSS 3.5 y optimizaciones con IA.

Pantalla inmersiva de 15,6'' en Full HD a 144 Hz.

16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento SSD.

Por qué este portátil gaming Acer es uno de los mejores

portátil Acer Gaming Nitro

El portátil Acer Gaming Nitro V 15 destaca por su potencia bruta, pero también por el equilibrio que ofrece entre hardware avanzado, un diseño ligero para ser un dispositivo gaming (2,1 kilos) y funciones pensadas para jugadores. Por ejemplo, un teclado retroiluminado, conectividad de última generación (Wi-Fi 6 y USB 4) y una buena gestión térmica para las sesiones de juego más largas.

Además, un punto fuerte frente a otros modelos es que ofrece un rendimiento premium al precio más bajo posible. Ya de por sí era competitivo, pero con la rebaja de 400€ se queda baratísimo y es uno de los líderes en relación calidad-precio. ¿Qué más necesitas para llevártelo a casa?

Consejos para elegir un buen portátil gaming

Tomar la decisión de comprar un portátil gaming, tanto si eres principiante como si ya tienes cierto nivel, no es fácil, y debes tener en cuenta estos aspectos:

Procesador y gráfica: opta siempre por CPUs de última generación y GPUs dedicadas como las RTX de NVIDIA.

Memoria y almacenamiento: al menos, 16 GB de RAM DDR5 y un SSD rápido de 512 GB o más para asegurar fluidez.

Pantalla: busca frecuencias de actualización a partir de 120 Hz, que mejoran la experiencia en juegos de acción.

Refrigeración: sistemas de ventilación eficientes como NitroSense evitan caídas de rendimiento.

Precio y ofertas: septiembre es uno de los mejores meses para encontrar descuentos importantes en tecnología.

Las Ofertas de la Vuelta al Cole 2025 de PcComponentes están ahí para hacerte la vida mucho más fácil, y tú solo tienes que aprovecharlas. Si quieres estrenar portátil gaming, este Acer es uno de los mejores del momento, ¡y nunca más te vas a poder ahorrar 400€ en su compra!

