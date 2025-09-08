Alerta chollo: la afeitadora eléctrica Braun favorita de los hombres está rebajada 65€ en Amazon

¿Sigues utilizando cuchillas desechables para afeitarte? Irritan la piel, producen algún que otro cote y tienes que invertir cada poco tiempo en cuchillas nuevas o en recambios. Precisamente por eso, las han ganado mucho terreno a las cuchillas en los últimos años. Son mucho más rápidas, cómodas y, sobre todo, capaces de proporcionar un afeitado mucho más respetuoso con la piel.

Si este mes de septiembre quieres cambiar de hábitos y de paso ser mucho más sostenible con el planeta, tienes que probar solo por tiempo limitado.

Puntos fuertes de esta afeitadora eléctrica

3 hojas Flex y cabezal SkinFlex 360º para un afeitado más rápido y apurado.

Tres modos de afeitado: Turbo, Suave y Estándar.

Incluye una recortadora de precisión para patillas, bigote o barbas cortas.

100% impermeable para utilizar en seco, con espuma o debajo de la ducha.

Braun Shaver Series 7

Afeitadora braun shaver7

La afeitadora eléctrica Braun Shaver Series 7 tiene muchas prestaciones que la convierte (con razón) en líder de su sector. Si crees que las cuchillas se adaptan bien al contorno de tu rostro, espera a probar el . Este sí que se adapta bien a la zona de la mandíbula o del cuello para un afeitado apurado y 100% uniforme.

Esta máquina te puede durar años, sin necesidad de invertir cada mes en cuchillas. Además, para que te lleves el afeitado a donde quieras. Es 100% resistente al agua y tiene una autonomía brutal.

Preguntas frecuentes sobre esta afeitadora Braun

¿Todavía tienes dudas sobre las ? Esta de las despeja todas.

¿Sirve para pieles sensibles?

Sí, tiene un modo Suave que es perfecto para evitar la irritación que provocan las cuchillas.

¿Se puede usar en la ducha?

Sí, es 100% resistente al agua, así que puedes utilizarla en seco, con espuma o bajo el agua.

¿Cuánto dura la batería?

Hasta 60 minutos de uso continuo. Y con una única carga rápida de 5 minutos puedes afeitarte por completo una vez.

¿Incluye accesorios?

Sí, viene con una recortadora de precisión y un estuche de viaje.

Por algo esta es la favorita de los hombres, ¿y tú no vas a aprovechar el descuento que tiene ahora en Amazon?, te llevas un dispositivo que te va a durar años, y habrás rentabilizado la inversión en unas pocas semanas.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.