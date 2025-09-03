Lenovo IdeaPad Slim 3: el portátil con el procesador más potente que encontrarás a este precio ¡y por 190€ menos!

Eres una persona que viaja mucho y se tiene que llevar el trabajo a todas partes, o que estudia fuera de casa y necesita un equipo para hacer trabajos de la universidad y similares. En cualquiera de estos casos, el Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 es una opción que podemos recomendarte. Un equipo ligero, sorprendentemente potente y capaz que ahora tienes rebajado de casi 750 € a menos de 560 €.

Es un portátil muy compacto, pensado para el viaje, pero que no se queda atrás en potencia gracias a su procesador i7 de Intel, y a su memoria, con un disco duro SSD de 1 TB y 16 GB de RAM. Prestaciones que te sonarán y que son lo que desmarca a un buen portátil de uno del montón. Este sobresale.

Tiene el mejor procesador que puedes encontrar en un portátil por ese precio.

Pesa solo 1,62 kg y su grosor no llega a los 2 centímetros. Perfecto para llevártelo de viaje.

Incluye webcam para videollamadas con obturador para tu privacidad.

Tiene almacenamiento de sobra, con 1 TB, y la mejor conexión inalámbrica por Wi-Fi y Bluetooth.

Lo cierto es que lo más destacable del Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 es su relación calidad/precio/prestaciones. Es de lo mejor que puedes encontrar por este precio, un ordenador de 15,6 pulgadas finísimo que te puedes llevar a cualquier parte, que incluye teclado numérico y que sirve para trabajar y para entretenerse, sea con series, películas o incluso con videojuegos algo menos exigentes. Vale para todo.

Además, tiene un sistema de carga rápida que, con solo 15 minutos, da hasta 2 horas de autonomía (más a su favor para llevártelo en tus viajes). No se queda atrás en puertos para que conectes lo que quieras y además cuenta con la tecnología de conectividad inalámbrica más rápida que hay (Wi-Fi 6). Si eres un nómada digital, es perfecto para ti.

¿Qué opinan quienes la utilizan?

Hay mucha sorpresa entre las opiniones sobre este portátil Lenovo, ya que cuenta con un procesador muy puntero para el precio que tiene. Puedes leer algunas reseñas reales de compradores a continuación:

"Va muy bien, es ligero y rápido tanto en tarea como en multitarea. La pantalla tiene una calidad muy aceptable y además es robusto."

" El ordenador es para mí hija que es estudiante y fue todo un acierto, va muy fluido, para todos los programas que ha usado rinde de sobra."

"Por su precio es espectacular por el procesador que trae, el cual es el procesador más potente de gama media."

Casi 200 € de descuento, envío en 24 horas y unas prestaciones que valen mucho más de lo que cuesta. Esta oferta lo tiene todo para que te lances a por ella.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.