Amazon rebaja a menos de 30€ el producto perfecto para hacer el cambio de armario y decorar tu casa

Acabamos de darle la bienvenida al mes de septiembre y todavía quedan por delante varios días de buen tiempo, pero ¿estás pensando ya en hacer el cambio de armario? Al menos, guardar los bikinis y la ropa más veraniega para sacar prendas de entretiempo. Si este año quieres que sea más sencillo y más cómodo, necesitas un baúl de almacenaje en casa.

Los hay de todas las formas, colores y tamaños que puedas imaginar, con la gran ventaja de que también son elementos decorativos. Quedan de maravilla en cualquier habitación, en el recibidor o a los pies de la cama, como el baúl de almacenaje de SONGMICS, que ahora tiene un 22% de descuento en Amazon por poco tiempo.

Lo mejor de este producto

Gran capacidad de 80 litros para ropa de cama, mantas, juguetes o libros.

Estructura de MDF que soporta hasta 300 kilos de peso.

Fabricado con espuma de alta densidad con tapizado en cuero sintético PVC, elegante y muy agradable al tacto.

El color blanco (está disponible en más tonos) encaja perfectamente en cualquier hogar.

Razones para comprar este baúl de almacenaje hoy

Baúl almacenaje Songmics

La gran ventaja de colocarte este baúl de almacenaje de SONGMICS en casa es que tienes un elemento decorativo y un accesorio funcional en el mismo producto. Tiene un tamaño de 76 x 38 x 38 centímetros y ocupa poco espacio, con la gran ventaja de que en su interior encontrarás mucha más capacidad de almacenamiento de la que parece desde fuera.

Queda ideal en cualquier zona de la casa, pero le sacarás especial partido si vives en un piso pequeño o no tienes demasiado espacio en tu dormitorio. Además, soporta perfectamente el peso de varias personas (si lo utilizas como asiento) y queda de maravilla en cualquier época del año.

¿Qué usos le puedes dar a este baúl?

Baúl zapatero en el recibidor, con asiento incluido.

Banco a los pies de la cama para guardar mantas y cojines.

Puff reposapiés delante del sofá.

Cofre de juguetes para los niños y, de paso, un asiento para su rincón de juegos.

Baúl secreto para libros o recuerdos.

Y tú, ¿qué uso le vas a dar a este baúl de almacenaje de SONGMICS? Literalmente, lo puedes utilizar para todo lo que quieras, porque es muy funcional y queda de maravilla en casa. Aprovecha que ahora está rebajado a menos de 30€.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.