Qué es la Ashwagandha y por qué es el suplemento que triunfa este mes de septiembre

La Ashwagandha es uno de los suplementos naturales más potentes, desconocidos y con mejores beneficios. Tiene su origen en la medicina ayurvédica de la India y precisamente se utiliza para combatir el estrés, mejorar el descanso y reforzar el equilibrio del organismo, razón por la que es uno de los más utilizados este mes de septiembre.

Es más, el suplemento natural de Ashwagandha de Natural Elements es uno de los más vendidos del momento en Amazon, y ya acumula más de 6.000 valoraciones positivas. Sus propiedades te van a ayudar a mejorar tu bienestar y estado de ánimo en la vuelta a la rutina, con la ventaja de que está rebajado un 30%. Si aprovechas la oferta, puedes probarlo por menos de 20€ (3 meses de tratamiento).

Claves de este suplemento natural

Suplemento de origen natural y de calidad premium.

Contiene un 5% de withanólidos, compuestos vegetales con propiedades medicinales.

Fórmula 100% vegana libre de aditivos y conservantes.

Contiene 180 cápsulas para 3 meses de tratamiento.

Qué es, por qué y cómo tomar Ashwagandha

Suplemento Aswagandha

Quizá alguna vez has oído hablar de la Ashwagandha como la 'raíz del sueño' o las 'bayas del sueño', porque así se conoce en la medicina ayurvédica. Su principal beneficio es que ayuda a reducir la ansiedad, a regular los niveles de estrés y a relajar el cuerpo para dormir mejor. El nombre de Ashwagandha está muy asociado al equilibrio cuerpo-mente, y la ciencia moderna ha respaldado sus beneficios.

Por eso, el suplemento natural de Ashwagandha de Natural Elements es uno de los mejores complementos que puedes tomar en la vuelta a la rutina. Son cápsulas fáciles de tragar y con un estándar de calidad que asegura un 5% de withanólidos, los compuestos bioactivos presentes en la planta más beneficiosos para el organismo. Lo ideal es tomar 2 cápsulas al día de este suplemento natural, preferiblemente por la noche, con abundante líquido.

¿Para quién es ideal?

Personas que sufren estrés, ansiedad o insomnio tras la vuelta a la rutina.

Quienes necesitan mejorar el descanso nocturno sin fármacos y de una manera natural.

Profesionales con mucha exigencia laboral que necesitan mantener la concentración.

Deportistas o personas muy activas que quieran reducir el cansancio y acelerar la recuperación muscular.

¿Sabías que la Ashwagandha tiene tantos beneficios? Muchas personas lo desconocen, pero combinarlo con una dieta variada y equilibrada puede hacer que te sientas mucho mejor, sobre todo en etapas difíciles o en picos de estrés. Aprovecha la oferta para probar este suplemento por menos de 20€, ¡y tendrás suministro para 3 meses!

