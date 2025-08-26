¿Planchar es la tarea que más detestas? Con este dispositivo vas a ahorrar tiempo por menos de 40€

Los estudios de los últimos años confirman que planchar es la tarea que los españoles más detestamos, por delante de quitar el polvo, fregar los platos o sacar la basura. Sin embargo, la tecnología avanza tanto que ahora hay una alternativa muy cómoda para planchar en la mitad de tiempo, sin esfuerzo y sin tener que sacar la tabla. Es la plancha vertical, y cuando la pruebes no vas a volver a salir de casa con arrugas.

No necesitas tabla de planchar, porque es suficiente con colgar tus prendas favoritas en una percha y deslizar el dispositivo. Y si te decantas por la plancha vertical de Russell Hobbs, una de las más vendidas de Amazon, te la puedes llevar con un 24% de descuento solo si te das prisa. Por menos de 40€, tienes un aparato top ventas con todos sus accesorios incluidos.

Lo mejor de esta plancha vertical

Generación continua de vapor de 32 g/min para eliminar arrugas difíciles un 25% más rápido que una plancha tradicional.

Acaba con el 99,9% de las bacterias en solo 60 segundos.

Integra un difusor de aromas para refrescar y perfumar tu ropa.

Con una suela de cerámica antiarrugas que se desliza suavemente sobre cualquier tejido, incluidos los más sensibles y delicados.

Así es la plancha vertical de Russell Hobbs

Plancha vertical russell hobbs

La plancha vertical de Russell Hobbs es cómoda, rápida y potente, así que podrás acabar con las arrugas en tiempo récord y sin apenas esfuerzo. Tiene 1800 W de potencia y un depósito de 200 ml para generar vapor de forma continua. Dicho de otra manera, acabarás con las arrugas más complicadas, incluso en tejidos delicados, en unos pocos segundos.

La gran ventaja es que no necesitas tabla de planchar, así que es tan sencillo como colgar la prenda en una percha y deslizar el dispositivo. Además, incluye 3 accesorios que se adaptan muy bien a todo tipo de prendas. Y lo que más nos gusta: además de planchar, también refresca y elimina los malos olores de la ropa. ¿Qué más puedes pedir por menos de 40€?

Lo que opina quienes ya la tienen en casa

"Funciona bien, calienta rápido y tiene buena potencia. La he utilizado principalmente para quitar las arrugas de la ropa que se forman al estar dobladas en el armario o para los pliegues de vestidos y pantalones".

"Sin necesidad de sacar la tabla de planchar y en poco tiempo, ya que no tarda en calentarse. Tienes la ropa perfecta".

"Una blusa que no había forma de planchar con una plancha normal y buena se ha quedado lisa de una sentada. Y sin accesorios".

No vas a encontrar una plancha vertical tan fácil de utilizar ni tan barata, así que aprovecha el descuentazo de Amazon y llévatela por menos de 40€. ¡La oferta ya está volando!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.