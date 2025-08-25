El suplemento que los expertos recomiendan tomar en la vuelta a la rutina y que va a mejorar tu salud

La vuelta a la rutina siempre se nos hace cuesta arriba, sobre todo porque queremos recuperar el nivel de exigencia y la productividad desde el primer día. Y tarde o temprano, al cuerpo le pasa factura. Por eso, una buena solución es 'tirar' de un buen suplemento de Omega 3, un nutriente muy recomendado por médicos y nutricionistas por sus beneficios para el corazón, el cerebro y la visión.

El Omega 3 está presente de forma natural en pescados grasos, pero es muy difícil ingerir los niveles recomendados a través de la alimentación. Y de ahí que el suplemento de Omega 3 de Gloryfeel lleve varias semanas siendo el más vendido y acumule más de 14.000 valoraciones positivas en Amazon. Está rebajado un 20% en Amazon, y a continuación te contamos por qué deberías empezar a tomarlo esta semana.

Claves de este suplemento de Omega 3

Suplemento con un alto contenido en EPA (180 mg) y DHA (120 mg) por cápsula.

Incluye Vitamina E que protege las células del daño oxidativo.

Con aceite de pescado sostenible obtenido en la costa de Chile, sin acuicultura ni ingeniería genética.

El pack contiene 400 cápsulas blandas, suficiente para más de un año de suplementación.

Por qué y cómo tomar este suplemento

Omega 3 Gloryfeel

El suplemento de Omega 3 de Gloryfeel es la solución para mantener los niveles de un nutriente esencial que el cuerpo no puede producir por sí mismo y que es muy difícil cubrir solo con la alimentación. De hecho, la ingesta diaria recomendada es de 250 mg de EPA y DHA, que es justo la cantidad que aporta cada cápsula de Gloryfeel.

Tiene un formato de gelatina blanda y una fórmula que no sabe a pescado, así que es fácil de integrar en tu alimentación. Los expertos recomiendan tomar una cápsula al día de este suplemento de Omega 3, preferiblemente con un buen vaso de agua durante la comida que prefieras.

Beneficios de empezar a tomar un suplemento de Omega 3

El Omega 3 tiene muchísimos beneficios para el organismo, como:

Cuida el corazón y favorece la función cardiovascular normal.

Mejora la memoria y la concentración gracias al efecto positivo del DHA en la función cerebral.

Mantiene una visión saludable y protege la retina frente al desgaste.

Protege las células gracias al extra de Vitamina E antioxidante.

Reduce la inflamación y ayuda a la recuperación después del ejercicio.

¿Conocías las ventajas de tomar un suplemento de Omega 3? Tan sencillo como tomar una cápsula al día, que es muy fácil de integrar en tu rutina. Aprovecha que ahora este pack de Gloryfeel está rebajado a menos de 25€, y tienes la suplementación necesaria para todo un año.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.