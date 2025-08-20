Samsung Galaxy Watch Ultra, uno de los mejores relojes inteligentes ¡ahora con un descuentazo de 600€!

Noticias relacionadas Las mejores televisiones smart del 2025 en relación calidad-precio

Eres una persona que cuida mucho su salud, que disfruta haciendo deporte, o que simplemente tiene como plan favorito descubrir nuevos senderos. Si eres uno de estos casos, necesitas un buen reloj smart, y el Samsung Galaxy Watch Ultra es uno de los mejores del mercado, como también uno de los mejores chollos del momento.

Suele costar casi 1000 €, pero ahora lo tienes rebajado a menos de 400 € en PcComponentes. Por ese precio, tienes un reloj inteligente ultrapotente, con 100 horas de autonomía, GPS avanzado y preciso, sistemas de alerta en caso de emergencia e incluso IA integrada.

Lo mejor de este reloj inteligente

Procesador sorprendentemente potente, mueve cualquier app y sus menús con total fluidez.

La batería da hasta 100 horas de autonomía.

Tiene una sirena que se puede escuchar casi a 200 metros de distancia, para emergencias.

Es extremadamente resistente y monitoriza más y mejor que la mayoría de relojes del mercado.

Lo habitual con los relojes smart es que hagan una monitorización básica, pero el Samsung Galaxy Watch Ultra está en otra liga. Puntúa tu estado de salud y actividad deportiva día a día y te indica incluso cuándo es el mejor momento para hacer deporte, además, monitoriza lo habitual (frecuencia, calorías, calidad de sueño), pero también la apnea del sueño.

Su navegación GPS cuenta con rutas que indican longitud y altitud en todo momento, Rastreo para desandar tus pasos sin perderte y hasta un Modo Noche ideal para senderos nocturnos. Por supuesto, tiene cientos de modos deportivos, lo que hace que sea ideal para deportistas, aventureros o quienes simplemente quieren cuidarse mejor.

¿Qué opinan quienes lo usan?

Lo cierto es que prácticamente todo lo que caracteriza a este smartwatch gusta a quienes lo usan. Solo tienes que ver algunas de las opiniones del Samsung Galaxy Watch Ultra que recopilamos a continuación:

"Mejor de lo que esperaba, es muy completo, y los materiales son de mucha calidad."

"Smartwatch muy completo, con millones de funcionalidades, muchos programas deportivos."

"Una pasada. Tanto como si eres deportista como si no. Acabados muy buenos y la duración de la batería así como la personalización me hah encantado."

Teniendo en cuenta su precio habitual, tenerlo rebajado a 399 € es toda una ganga, y más sabiendo que puedes recibirlo en casa en tan solo 24 horas. ¡A por él!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.