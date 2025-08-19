"Desde que la tengo, no he vuelto a barrer": El robot aspirador de Cecotec que arrasa por su cepillo para mascotas y autovaciado

Noticias relacionadas Las mejores aspiradoras del 2025: precios y opiniones de productos

Con los robots aspiradores modernos te puedes olvidar de barrer, fregar e incluso abrillantar los suelos. El único inconveniente es que, si quieres un robot que sea potente, mapee, no se enrede con pelo de mascotas y además se pueda limpiar a sí mismo, los precios se disparaban. Aunque ya no es tanto así, porque tenemos casos como el Robot aspirador Cecotec Conga 7690 Immortal Max, que está rebajado de casi 200 € a menos de 180 € y hace todo eso y más.

Un robot pensado para hogares grandes con niños y con mascotas, ya que tiene cepillos especiales para pelo de animales, y además traza las mejores rutas para aprovechar sus 220 minutos de autonomía al máximo. No solo eso. También, al terminar su limpieza, vuelve a la base de autovaciado y queda prácticamente como nuevo, listo para limpiar otra vez.

Lo mejor de este robot aspirador

Con la potencia de succión de 5000 Pa arrasa con toda la suciedad que se encuentra.

Su autonomía alcanza los 220 minutos, por lo que es ideal para viviendas más grandes.

Hace una limpieza 4 en 1 con cepillo para mascotas, así que no tienes que preocuparte del suelo.

El autovaciado hace que te olvides de su mantenimiento por un buen tiempo.

Robot aspirador Cecotec Conga 7690 Immortal Max

Robot aspirador Cecotec Conga 7690 Immortal

El Robot aspirador Cecotec Conga 7690 Immortal Max no se queda corto en potencia (5000 Pa), ni en autonomía (220 minutos), ni en comodidad (la base de autovaciado tiene 2,5 litros, de sobra). Tampoco en inteligencia, ya que usa un sistema de mapeo inteligente que traza las mejores rutas y te permite configurarlas con la app de Cecotec, por no hablar de la tecnología con la que vuelve a la base para recargar y retomar la limpieza por donde la dejó en caso de quedarse sin batería.

Puedes programarlo para que barra y friegue al mismo tiempo con sus mopas, haciendo que sea algo totalmente completo y autónomo. De hecho, puedes elegir diferentes niveles de potencia y caudales de agua para configurar la limpieza como quieras. Si no quieres perder tiempo con los suelos, ni tampoco cruzarte con pelos de tu perro o gato por todas partes, va a ser tu mejor aliado.

¿Qué opinan quienes lo usan?

Su cepillo especial para mascotas, su capacidad de autovaciado y su poco ruido son lo que más enamora a quienes tienen este robot aspirador de Cecotec. Puedes ver algunas reseñas reales a continuación:

"De las mejores compras que he realizado. Hace poco ruido, te deja la casa limpia para el día a día y es muy fácil de instalar y programar"

"Barre, friega, pasa la mopa... Además, con el cepillo especial para animales, no me tengo que preocupar de barrer todos los días mi casa."

"Desde que la tengo que ya hará unos 4 meses, no he vuelto a barrer mi casa. Tengo el suelo blanco y mascotas y está todo perfecto siempre. Para mí es una maravilla."

Precio de 179 € y envío en un plazo máximo de 72 horas tras cerrar la compra. Cecotec no te lo puede poner más fácil. ¡Aprovecha!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.