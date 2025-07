Chollo a la vista: rebajado 400€ el smartwatch con GPS, más de 100 modos de deporte y una batería de verdad

New Mall Media

Nunca hemos tenido tanta tecnología a nuestro servicio como ahora, ¿quién nos iba a decir hace unos años que podríamos controlar todos nuestros datos de salud desde la muñeca? ¿O que tendríamos un entrenador personal a nuestra disposición 24/7? Incluso que podríamos llamar, responder WhatsApp o leer cualquier notificación desde el smartwatch. Y ahora lo hemos interiorizado tanto que forma parte de nuestra vida.

Eso sí, no todo el mundo aprovecha las ventajas de la tecnología; y aunque el reloj inteligente es hoy un dispositivo imprescindible para tantas personas, hay un buen porcentaje que todavía no conoce todo lo que pueden hacer con uno. ¿Eres una de ellas? Entonces, hemos fichado un chollo al que no te vas a poder resistir: el smartwatch OnePlus Watch 3 rebajado un 67% en AliExpress. Costaba más de 660€, pero ahora puede ser tuyo por menos de 215€, ¿no es brutal?

Puntos fuertes de este smartwatch

120 horas de duración de la batería con un uso estándar.

Vistazo rápido a todos los datos de salud en solo 60 segundos.

100 modos de deporte y GPS de doble frecuencia con una precisión brutal.

Te ayuda a dormir mejor, a mejorar la calidad del descanso y hasta la respiración.

Así es el OnePlus Watch 3

One Plus Watch3

El smartwatch OnePlus Watch 3 llegó al mercado hace unos meses para cambiar el paradigma de los wearables de la mano de Google. Es un reloj inteligente de alta gama que tiene tecnología de última generación, un diseño elegante y un punto deportivo, y te lo puedes poner en cualquier ocasión. Además, ha pasado por pruebas de grado militar, y es un reloj inteligente resistente a todo.

Si lo vas a utilizar para practicar deporte, tiene más de 100 modos y uno de los sistemas de posicionamiento más avanzados. Por supuesto, está diseñado para que tengas el control de tu vida, tu salud y el descanso nocturno, porque podrás gestionar todo desde el móvil. ¿Lo quieres? Aprovecha que está tirado de precio, porque no te vas a arrepentir.

Todo lo que puedes hacer con un smartwatch

Si todavía no tienes un smartwatch, incluso si el tuyo es bastante sencillo, te estás perdiendo miles de funciones, como:

Monitorizar tu salud y controlar la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, los niveles de estrés y hasta los ciclos menstruales.

Registrar la actividad física, ya sea salir a caminar, a correr, nadar o hacer yoga. Mide los pasos, las calorías que has perdido, las distancias y el progreso diario.

Mejorar tu descanso, porque analiza el sueño para que entiendas cómo descansas, cuánto tiempo pasas en cada fase y qué puedes hacer para dormir mejor.

Pagar sin sacar la cartera, porque la mayoría tiene tecnología NFC.

Y como estas, cientos de funciones que te hacen la vida más sencilla (e inteligente). Si quieres estrenar un smartwatch, aprovecha que el OnePlus Watch 3 está tirado de precio en AliExpress, ¡nos encanta!

