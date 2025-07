Ni contratar más potencia ni mover el router: este es el accesorio que soluciona los problemas con el Wi-Fi en casa

New Mall Media

¿Hay alguna zona en casa a la que no llegue bien el Wi-Fi? Es más normal que lo crees, y muchas personas optan por contratar más potencia con su operadora, pero dispara el precio de la factura y no siempre resuelve el problema. Por eso, la solución más barata y cómoda es colocar un repetidor Wi-Fi en un punto intermedio entre el router y la zona a la que no llega bien la conexión.

Es útil sobre todo en casas grandes con escaleras y varias plantas, incluso si las paredes son demasiado gruesas. Una de las mejores soluciones es el repetidor Wi-Fi de Mercusys, con más de 11.000 valoraciones positivas en Amazon y rebajado ahora un 24% solo por tiempo limitado. Por menos de 10€, vas a tener más que solucionado el problema.

Claves de este repetidor Wi-Fi

Cobertura mejorada con tecnología MIMO que aumenta la velocidad y la estabilidad de la red.

Tres antenas externas para una señal más fuerte.

Instalación rápida en dos pasos con el botón WPS del router.

Indicador LED multicolor que te ayuda a encontrar el mejor punto de instalación.

Repetidor Wi-Fi Mercusys MW300RE

Repetidor mercury

El repetidor Wi-Fi de Mercusys es uno de los mejores del mercado, tanto por las valoraciones como por su relación calidad/precio, que ahora es todavía mejor que hace unos días. De hecho, es una solución muy cómoda porque no necesitas conocimientos técnicos para instalarlo y ponerlo a funcionar.

Una de las claves está en la tecnología MIMO, que mejora considerablemente el rendimiento de la red, y tiene un diseño muy compacto y ligero para moverlo fácilmente por cualquier rincón de tu casa. Es más, puedes controlarlo desde tu móvil con la app Mercusys. Ideal para oficinas pequeñas y hogares con varias plantas.

Cómo instalar un repetidor Wi-Fi paso a paso

Instalar un repetidor Wi-Fi en casa es bastante sencillo, aunque no tengas muchos conocimientos:

Elige una buena ubicación a medio camino entre el router y la zona sin cobertura. Conecta el repetidor Wi-Fi a la corriente en cualquier enchufe de tu casa (preferiblemente a una altura relativamente alta). Pulsa el botón WPS del router. Pulsa el botón WPS del repetidor y espera unos segundos a que se conecte. Comprueba la luz LED de la señal. Si está en verde o azul, está todo bien; si es roja, mueve el repetidor más cerca del router. Ya puedes conectarte en todos tus dispositivos. Encontrarás la red con el mismo nombre de tu Wi-Fi o ampliado con alguna palabra extra.

¿Sabías que mejorar la conexión Wi-Fi en casa era tan sencillo? Aprovecha que este repetidor de Mercusys está rebajado y pon fin a uno de los grandes problemas en muchos hogares, ¡por menos de 10€!

