No hay otro móvil Android más potente con ese precio, y menos con este ofertón del Prime Day: ¡POCO X7 por 100€ menos!

New Mall Media

New Mall Media

Te has cansado de que tu antiguo teléfono se quede bloqueado cuando llevas mucho tiempo viendo TikTok, o de que no cargue bien cuando abres Google Maps. Ha llegado el momento de renovar y quieres aprovechar el Prime Day 2025 de Amazon para ello, y has tomado una muy buena decisión, porque ahora mismo hay auténticos chollazos en smartphone, como el del Xiaomi POCO F7, que está rebajado 100 €, a menos de 399 €.

Si tienes cuenta de Amazon Prime, puedes hacerte con este smartphone que tiene precio de gama media, pero prestaciones de gama alta. Su procesador, su memoria, sus cámaras con sensores de Sony, su pantalla, sus materiales, su autonomía... Todo en él supera incluso a varios de los modelos más top de Android, con la ventaja de que cuesta menos de la mitad que ellos.

Por qué lo recomendamos

Tiene una cámara con tecnología de Sony, 50 MP y estabilización: consigue resultados profesionales en foto y vídeo.

Funciona con cualquier operador porque viene totalmente desbloqueado.

La batería dura más de un día de uso continuo, y tiene carga rápida de 90 W que la lleva al 100% en minutos.

Tiene espacio de sobra para guardar lo que quieras, ya que su memoria es de 512 GB.

Xiaomi POCO F7

Xiaomi Poco x7

Si hay algo que deja claro el Xiaomi POCO F7 es que no tienes que pagar más para conseguir algo mejor. Este teléfono tiene unas prestaciones dignas de los modelos más premium, y por mucho menos dinero. Su procesador Qualcomm hace que cualquier juego o app vaya como la seda, sus 12 GB de RAM son perfectos incluso para editar vídeo y su almacenamiento de 512 GB da para cientos y cientos de fotos y vídeos a 4K que puede grabar con su cámara con sensor de Sony. Todo en él es propio de teléfonos que costarían el doble.

Si usas tu móvil para crear contenido, para jugar o solo para ver series y navegar, no te va a fallar. Lo mejor del POCO F7 es que hace de todo, ¡y encima lo hace bien! Ofrece lo mismo que un teléfono de 1000 € por mucho menos dinero, no hay forma más clara de decirlo.

¿Qué opinan los que ya lo tienen?

La relación calidad/precio que define a esta marca es lo que más destacan todas las valoraciones tan positivas que tiene este teléfono de POCO. Echa un vistazo:

"Excelente móvil en relación precio y calidad."

"Después de unos días de uso solo puedo decir que no he tenido un teléfono todoterreno más equilibrado. ¡La mejor relación calidad-precio!"

"Hasta ahora está superando todas mis expectativas."

Aprovecha el Prime Day de este año y no lo dejes escapar. El POCO F7 es potente, es compacto y hace muy buenas fotos, y ahora puede ser tuyo por 398,99 € si tienes cuenta de Amazon Prime. ¡A por él!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.