PcComponentes se pasa el juego al rebajar casi 400€ este portátil gaming MSI (solo este fin de semana)

Si tienes un portátil convencional y pretendes utilizarlo para gaming, seguro que te has dado cuenta hace mucho tiempo de que no es la mejor opción. El procesador se queda corto, no hay ni rastro de la fluidez que ofrece un buen portátil gaming y se calienta en unos pocos minutos. ¿Te pasa?

Es completamente normal, y solo es una señal para que te pases de una vez por todas a un dispositivo gaming. ¿Y sabes dónde están los mejores? En la MSI Week de PcComponentes, con chollos como en este portátil MSI Cyborg 15 rebajado un 27% solo hasta el 29 de junio. ¡Aprovéchalo!

Claves de este portátil gaming MSI

- Diseño exterior futurista, innovador y vanguardista.

- Teclas inspiradas en Cyberpunk para movimientos mucho más rápidos y precisos.

- La última tecnología e Inteligencia Artificial para optimizar el rendimiento del sistema.

- Nuevo diseño de tubería compartida de CPU y GPU para equilibrar la disipación de calor en tiempo real y mejorar la eficiencia.

Motivos para tenerlo en tu set-up gaming

portátil MSI Cyborg 15

Aprovechar el descuento del 27% que el portátil MSI Cyborg 15 tiene en PcComponentes es una decisión inteligente, porque es uno de los más punteros del mercado y encima te puedes ahorrar casi 400€ en tu compra. Todo lo robusto y llamativo que es por fuera se traslada al interior para reinventar lo que implica el futuro.

Uno de sus puntos fuertes es que integra un procesador Intel Core i7 de 13ª generación con una arquitectura de núcleo híbrido mejorado. Es potente, eficiente y garantiza un rendimiento brutal incluso en juegos extremos. ¿Qué más se le puede pedir?

¿Para quién es ideal?

¿No sabes si este portátil gaming de MSI es para ti? Lo es si encajas en estos perfiles:

- Eres un jugador exigente que no te conformas con lo mínimo y buscas un rendimiento sólido.

- Si estás empezando en el mundo gaming y quieres invertir en un buen equipo que te dure mucho tiempo y con el que subir de nivel.

- Creas contenido para redes sociales, retransmites en streaming o necesitas un rendimiento pro para trabajar.

La MSI Week de PcComponentes es la oportunidad perfecta para llevarte este portátil gaming rebajado a menos de 1.000€, aunque para eso tendrás que aprovechar la oferta, que termina este fin de semana. ¡Chollazo!

