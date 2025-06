La Promo de Verano de AliExpress tira el precio del Samsung S24 ¡con más de 250€ de descuento!

New Mall Media

New Mall Media

¿Sabes reconocer cuándo ha llegado el momento de renovar tu smartphone? A veces, no es tan evidente como tener la pantalla rota o una batería que cada vez te dura menos tiempo. De hecho, hay pequeños detalles en tu día a día que pueden estar avisándote de que tu dispositivo actual no da mucho más de sí. Si el smartphone que tienes ya no se actualiza, sufres para abrir una aplicación o hacer cualquier tarea, incluso las fotos salen con peor calidad que antes, ha llegado el momento de que pase a mejor vida.

Sabemos que la compra de un nuevo móvil suele suponer un gasto importante, pero ahora podrás elegir y comparar modelos sin preocuparte tanto por el precio. ¿El motivo? AliExpress acaba de lanzar su Promo de Verano con descuentos de hasta el 80% en todas las categorías, y también en los mejores smartphones del año. Las ofertas estarán activas hasta el 25 de junio a las 23:59, igual que los cupones descuento AIiExpress que podrás aplicar a todas tus compras (válidos en todos los pedidos enviados a España, menos en productos virtuales, teléfonos, consolas Switch, tabletas Xiaomi, chips AMD ni auriculares Sony, y no compatibles con otras promociones) para ahorrar todavía más en tus compras). ¡Toma nota!

ES02 o NEWMALLES02 : 2€ de descuento en compras mínimas de 19€

o : 2€ de descuento en compras mínimas de 19€ ES04 o NEWMALLES04 : 4€ de descuento en compras mínimas de 29€

o : 4€ de descuento en compras mínimas de 29€ ES10 o NEWMALLES10 : 10€ de descuento en compras mínimas de 69€

o : 10€ de descuento en compras mínimas de 69€ ES20 o NEWMALLES20 : 20€ de descuento en compras mínimas de 139€

o : 20€ de descuento en compras mínimas de 139€ ES40 o NEWMALLES40 : 40€ de descuento en compras mínimas de 279€

o : 40€ de descuento en compras mínimas de 279€ ES50 o NEWMALLES50 : 50€ de descuento en compras mínimas de 349€

o : 50€ de descuento en compras mínimas de 349€ ES60 o NEWMALLES60: 60€ de descuento en compras mínimas de 439€

Entre todas las ofertas, hemos fichado el smartphone Samsung Galaxy S24 FE 5G, un dispositivo rebajado un 37% solo por tiempo limitado. Si te animas a llevártelo, te ahorras casi 300€, y te aseguramos que sus prestaciones merecen muchísimo la pena. ¡Aprovéchalo!

Smartphone Samsung Galaxy S24 FE 5G

S24 FE 5G

El smartphone Samsung Galaxy S24 FE 5G que hemos fichado tiene la carcasa trasera de color negro, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Una relación más que suficiente para un rendimiento fluido y para almacenar los archivos del día a día.

Una de las grandes novedades de este móvil es que viene con herramientas de Inteligencia Artificial que te echan una mano en muchas funciones. Por ejemplo, podrás capturar tus fotos con la mejor calidad posible, incluso de noche, y después editarlas con IA.

Otro punto fuerte es que este smartphone ha mejorado su rendimiento para una acción multitarea mucho más fluida. Por tanto, el chip Samsung Exynos 2400e es ideal para jugar o simplemente para navegar por tu móvil y que disfrutes de una experiencia inmersiva.

La pantalla Dynamic AMOLED 2x también mejora con respecto a la gama anterior, y viene con una potente batería de 4700 mAh que se adapta a tu ritmo de vida. Es el smartphone que necesitas tener siempre contigo, ¡ahora por menos de 450€! Date prisa antes de que se agote.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.