¿Quieres ver todo el Mundial de Clubes con la mejor calidad? Esta Smart TV Samsung está arrasando con 300€ de descuento

Este verano no hay Mundial ni Eurocopa, pero sí el nuevo Mundial de Clubes, que comenzará el 14 de junio y se alargará durante todo un mes. Los 32 mejores equipos del mundo se verán las caras en Estados Unidos, con dos representantes españoles —Real Madrid y Atlético de Madrid—. ¿Ya has empezado la cuenta atrás? Si no te quieres perder ningún partido y ya estás haciendo planes con tus amigos, necesitas tener una buena Smart TV en casa para seguir el fútbol con la mejor calidad de imagen posible.

Las televisiones inteligentes están a la orden del día y cada vez forman parte de más hogares. ¿El motivo? Incorporan la última tecnología del mercado en calidad de imagen y de sonido, resolución 4K Full HD, conexión a Internet y una interfaz con todas las aplicaciones que quieras descargar. Y sí, además de todo el fútbol, también podrás seguir cualquier otro deporte con una calidad brutal, pelis, series o tus realities shows favoritos. ¿A qué esperas?

Si la tuya tiene demasiados años y es momento de dar el paso, hemos fichado la televisión Samsung TU55DU8505 55" rebajada 310€ en PcComponentes. Es un chollo, porque no vas a encontrar una de última generación tan barata en ninguna otra parte. ¡Date prisa!

Televisión Samsung TU55DU8505 55"

Smart TV Samsung TU55

La televisión Samsung TU55DU8505 55" es una de las mejores inversiones que puedes hacer para tu salón. Es fina y está formada por nanopartículas inorgánicas que reproducen más de 1.000 millones de colores con la máxima precisión.

Sus 55 pulgadas son más que suficientes para ver cualquier contenido con una calidad brutal, y además queda de maravilla en salones de cualquier tamaño y disposición. Pero si lo prefieres, también hay otras versiones de entre 43 y 75 pulgadas también rebajadas en PcComponentes.

Y todo con un diseño AirSlim que la hace muy fina, delgada y elegante. Además, viene con resolución 4K y Dynamic Crystal Color para ver los colores como si estuvieras viviendo la escena en primera persona.

Su procesador es de alto rendimiento, incluye HDR, Samsung Tizen OS con más de 100 canales gratuitos y SmartThings para controlar cualquier otro dispositivo inteligente desde la Smart TV. Es la mejor televisión para ver el Mundial de Clubes, todo el fútbol, deportes, pelis y series, ¡ahora por menos de 400€! Aprovecha la oferta.

