Esta es la cámara de seguridad más vendida de Amazon para proteger tu casa por dentro y por fuera

¿Qué métodos utilizas para proteger tu hogar? Lo más habitual es la alarma, pero hay muchos otros dispositivos que harán que te sientas seguro dentro de casa. Por ejemplo, hay quien opta por colocar una cerradura de seguridad extra en la puerta o una cámara de seguridad exterior para tener siempre controlado lo que ocurre fuera. Y esta última opción es mucho más útil de lo que piensas, porque verás quién llama a tu puerta antes de abrir.

Y no es la única ventaja, porque podrás darle indicaciones a un repartidor para dejar tu paquete aunque no estés en casa, detectarás cualquier movimiento extraño y después podrás revisar todo lo que ha pasado mientras estabas o no en casa. Además, las cámaras de seguridad exteriores están diseñadas para enviarte notificaciones en tiempo real a tu smartphone, y sentirás que por fin tienes todo bajo control aunque estés de vacaciones en la otra punta del mundo.

Ya estás pensando en lo mucho que te va a facilitar la vida, ¿verdad? Lo sabemos de sobra, y por eso la cámara de seguridad inteligente HD Blink Outdoor 4 lleva semanas siendo la más vendida de Amazon en su categoría. Y tú ahora puedes sumarte, porque la hemos fichado rebajada un 25% solo durante unos días. ¡Aprovéchalo!

Cámara de seguridad inteligente HD Blink Outdoor 4

cama-vigilancia-exterior2

La cámara de seguridad inteligente HD Blink Outdoor 4 es el último modelo que la marca ha lanzado al mercado, así que incluye las últimas novedades para que disfrutes de la mejor seguridad dentro de casa.

Es la cuarta generación de este dispositivo, que llega con una calidad de imagen HD 1080p, vídeo en directo visión nocturna por infrarrojos y un audio bidireccional muy nítido para poder comunicarte con quien esté fuera de casa. Además, podrás configurar tu nueva cámara de seguridad exterior a tu gusto.

Por ejemplo, la Blink Outdoot 4 permite crear zonas de privacidad para bloquear ciertas áreas y también es capaz de detectar los movimientos para enviarte una alerta en tiempo real a tu smartphone.

Te beneficiarás, por supuesto, de todas las ventajas de tener a la IA en la puerta de tu casa. Además, el kit en el que viene incluye todo lo necesario para ponerla a funcionar, ¿a qué esperas para hacerte con la cámara exterior líder de ventas del mercado? Solo ahora te cuesta menos de 60€.

