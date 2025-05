¡Chollazo a la vista!: AliExpress hunde el precio de esta tablet Xiaomi a menos de 170€ (antes 440)

New Mall Media

New Mall Media

Noticias relacionadas Los 10 móviles baratos del 2024 con mejores prestaciones

¿Piensas que no necesitas una tablet en casa porque ya tienes un ordenador o un smartphone? ¡Error! Es lo que muchísima gente cree, hasta que la prueba. Están a medio camino entre los dos dispositivos anteriores, y lo mejor es que se ha llevado las mejores prestaciones de cada uno. Son más grandes que un móvil y mantienen la pantalla táctil, lo que es muy cómodo en ciertas tareas; y la interfaz también es parecida para un uso intuitivo. En tamaño, se acercan a un portátil, aunque con la ventaja de que son mucho más finas y ligeras.

Las tablets tienen más autonomía que los dos dispositivos, puedes trabajar o estudiar con ellas, jugar a tus videojuegos favoritos o ver cualquier serie en streaming. Y si además tu trabajo está relacionado con el diseño gráfico o la edición de vídeo, podrás sacarle todavía más partido. Será tu mejor compañero de viaje ahora que viene el buen tiempo, porque ocupa menos en la maleta que tu conjunto favorito.

Y no, ahora no tendrás que gastarte un dineral en una de ellas. AliExpress acaba de hundir el precio de la potente tablet Xiaomi Redmi Pad SE, porque costaba más de 400€ y ahora está rebajada un 62% y cuesta menos de 170€. Un chollo que no deberías dejar escapar, ¡solo por tiempo limitado!

Tablet Xiaomi Redmi Pad SE

Tablet Xiaomi Redmi Pad

La tablet Xiaomi Redmi Pad SE está disponible en varios colores —gris, lavanda y verde menta—, y tiene un diseño tan fino, compacto y ligero que no querrás despegarte de ella.

Llama la atención su pantalla inmersiva de 11'' FHD con 16,7 millones de colores y tasas de actualización AdaptiveSync de 90 Hz para una experiencia muy fluida. Además, incluye certificación de luz azul para proteger tu vista.

Lo que no creerás es que en un cuerpo tan fino y compacto integre un potente procesador Snapdragon 680, pero sí lo hace. Tiene 4 GB de RAM, 128 GB de ROM y hasta 1 TB de almacenamiento ampliable, así que no habrá nada que se te resista.

Completan las prestaciones de esta tablet Xiaomi una cámara de 8 MP y una batería de 8000 mAh que proporciona hasta 14 horas de reproducción de vídeo y 43 días en standby. Es una de las tablets más potentes que existen y ahora también una de las más baratas, ¡llévatela en AliExpress por menos de 170€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.