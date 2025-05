AliExpress rebaja a mitad de precio el robot aspirador que acaba con el pelo de mascotas: ¡menos de 100€!

New Mall Media

¿Quieres hacer mucho más fácil la limpieza doméstica? Muchas personas desearían llegar a casa de trabajar y encontrarse el suelo completamente limpio, aspirado y hasta fregado, pero ¿sabías que es mucho más fácil de lo que piensas? El truco está en tener un robot aspirador que haga las tareas de la casa por ti. Son dispositivos que llevan años conviviendo con nosotros, pero lógicamente ahora son más modernos que nunca y los hay hasta con Inteligencia Artificial.

Y no, ya no cuestan un dineral como antes. Ahora hay tanta demanda que tienen un precio mucho más accesible, así que todos podemos disfrutar de esa limpieza completa sin necesidad de mover un dedo. Tan sencillo como seleccionar qué zonas quieres que limpie y en cuáles prefieres que no lo haga. Además, los robos aspiradores modernos incorporan sensores que evitan obstáculos, temporizadores y modos de limpieza personalizados que se adaptan muy bien a todos los hogares.

¿Quieres comprobarlo por ti mismo? Entonces, hemos fichado para ti un ofertón en AliExpress. Es el robot aspirador LEFANT M213S, un pequeño electrodoméstico top ventas que te arrepentirás de no haber tenido antes. Y lo mejor: ¡está rebajado un 52% solo por tiempo limitado!

Robot aspirador LEFANT M213S

Lefant 213 robot aspirador

El robot aspirador LEFANT M213S es un dispositivo diseñado para ponerte las cosas fáciles en casa con una potencia de succión máxima de 3200 Pa. Puede con restos de comida, polvo, suciedad y hasta pelos de las mascotas.

Con la ventaja de que es un robot aspirador muy compacto que cabe en cualquier sitio y se puede 'colar' debajo de los muebles, de la cama o del sofá. Así, llega a esos lugares a los que tú no llegarías nunca de forma manual.

Este robot aspirador barato puede barrer, aspirar y fregar al mismo tiempo. Además, incluye un paño seco y un paño húmedo desechable que te ayudarán a que la superficie que está en contacto con el suelo esté siempre limpia para acabar mucho mejor con la suciedad.

A estas brutales prestaciones se suma una autonomía de 150 minutos, sensores integrados 3D para detectar obstáculos, 4 modos de limpieza y la capacidad de volver a su base de carga cuando lo necesita. Este robot aspirador rebajado en AliExpress puede hacer maravillas en tu casa, ¡ahora por menos de 100€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.