Ningún producto consigue destronar a este de Maybelline: hace magia para borrar bolsas, ojeras e imperfecciones en segundos

¿Tienes productos de maquillaje a los que recurres día sí y día también, y te salvan en caso de emergencia? Si no es así, deberías tener una de estas fórmulas en tu neceser. Y uno de los grandes candidatos es un buen corrector, porque son productos diseñados para borrar en segundos ojeras, bolsas, granitos o pequeñas imperfecciones que aparecen en la piel sin previo aviso, y siempre lo hacen en el momento más inoportuno.

En el mercado encontramos correctores multiusos que deberían ser imprescindibles en tu rutina de maquillaje, aunque la clave está en que tengan una textura ligera y una alta cobertura al mismo tiempo. Un error bastante habitual es pensar que el corrector debe tapar la piel, pues realmente tiene que unificar el tono, neutralizar sombras y disimular imperfecciones sin crear un efecto máscara. Si eliges bien el producto y el tono, no se te va a cuartear después de unas horas, como ocurre con muchos correctores.

Y si hablamos de fórmulas mágicas, solo podemos pensar en el corrector y borrador multiusos de Maybelline New York. Lleva meses siendo el más vendido de Amazon y no hay previsión de que ningún otro le quite el puesto, sobre todo porque está rebajado a menos de 10€. Tiene casi 30.000 valoraciones positivas, ¿será la tuya la siguiente?

El corrector y borrador multiusos de Maybelline New York es uno de los bestsellers de la marca, y en absoluto nos sorprende. Esta fórmula es capaz de difuminar las ojeras y las bolsas, corregir todo tipo de imperfecciones, definir e iluminar el rostro sin necesidad de utilizar ningún otro producto.

La clave está en saber elegir bien el tono: uno que se adapte al tuyo para tapar imperfecciones bolsas y ojeras; uno más claro para iluminar y otro más oscuro para hacerte el contorno o crear sombras en tu rostro.

Lo mejor de todo es que amarás este borrador mágico de Maybelline, porque es una fórmula completamente modulable que está enriquecida con bayas de hoji y haloxyl. Por tanto, mantiene la piel hidratada durante 12 horas sin cuartearse.

Además, su fórmula también retrasa los principales signos del envejecimiento. Tan sencillo como apretar el aplicador en esponja incluido sobre tu rostro, porque conseguirás borrar de un plumazo cualquier imperfección ¡ahora por menos de 10€!