Ilumina, reduce imperfecciones y unifica el tono: así es el sérum con Vitamina C de Garnier que trabaja mientras duermes

¿Sabrías separar los productos de skincare que van en la rutina de noche y en la de mañana? Si tuvieras que elegir, muy probablemente dirías que un sérum de Vitamina C es mejor aplicarlo de día, porque aporta luz al rostro y ayuda a unificar el tono. Y todas queremos lucir ese efecto buena cara al despertarnos. Sin embargo, también los hay que funcionan mejor en la rutina de noche, porque se encargan de trabajar en nuestra piel para unificar el tono y reducir imperfecciones mientras descansamos.

Sea en la de mañana o sea en la de noche, utilizar Vitamina C en el rostro es uno de los mayores gestos que puedes tener con tu rostro. Es un potente antioxidante que sienta muy bien a todos los tipos de pieles: reduce los signos del envejecimiento, protege la piel frente a agresiones externas, unifica el tono para reducir las cicatrices del acné y además deja esa luminosidad natural que tan bien sienta.

¿Conocías todos estos beneficios? Si nunca has utilizado este ingrediente en tu rutina de skincare, esta es la señal que necesitas para hacerlo. Y no hay mejor fórmula que el sérum de noche Vitamina C de Garnier, porque es muy potente y además lo acabamos de fichar rebajado un 27% en Amazon. Probarlo no te costará más de 15€, ¡y ya te aseguramos que vas a repetir!

Sérum de noche Vitamina C de Garnier

Garnier vitamina C

El sérum de noche Vitamina C de Garnier es el producto que le falta a tu rutina de noche, porque va a trabajar para mejorar tu piel mientras tú descansas. Aplica tu limpiador habitual, tónico o mascarilla y como último paso, este sérum.

A diferencia de otras fórmulas, esta tiene una concentración de un 10% de Vitamina C pura de origen natural. Además, también contiene ácido hialurónico, un ingrediente activo que hidrata en profundidad y suaviza la piel.

La combinación de los dos ingredientes restaura el brillo natural de la piel, ilumina, reduce finas líneas de expresión, marcas de acné y las manchas oscuras que nos impiden tener un tono uniforme. También hidrata y suaviza la piel.

¿Cómo aplicar un sérum de Vitamina? Hay otros productos que se deben utilizar por la mañana, pero este es de noche. Basta con aplicar unas gotitas sobre la piel completamente limpia y seca antes de dormir, y masajear con movimientos circulares hasta que se absorba. ¡Vas a alucinar!