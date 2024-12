Amazon rebaja este kit de maquillaje perfecto para estas fiestas: eyeliner y máscara de pestaña morada ¡a mitad de precio!

New Mall Media

Regalar belleza en Navidad es un clásico que nunca pasa de moda y con el que acertarás seguro si tu pareja, amiga o familiar adora el mundo del maquillaje. El mercado está repleto de oportunidades fantásticas para todos los gustos, pero una de las mejores opciones que existen es un kit de maquillaje. No regalarás solo un producto, sino un pack de varios, así que el regalo será mucho más completo y tendrás más opciones de acertar. ¿Sabes cómo elegir el set perfecto para estas fiestas?

Los kits de maquillaje suelen incluir productos esenciales de make-up, como bases, sombras de ojos, labiales, brochas o cualquier otro producto para conseguir un look completo. Por eso, presta atención a cómo se maquilla la persona a la que vas a regalar, qué tipo de productos y colores usa. Además, muchas marcas aprovechan la Navidad para lanzar ediciones especiales de sus productos más vendidos o packs de lo más completos.

Es justo lo que ha hecho 3INA con el The Vibrant One Kit 3INA MAKEUP, un pack que incluye un eyeliner y una máscara de pestañas en el tono morado 482 que lleva meses arrasando en redes sociales. Y por si fuera poco, ahora está rebajado a mitad de precio, así que puedes llevártelo por menos de 10€. ¡Aprovecha para hacer un regalazo!

The Vibrant One Kit 3INA MAKEUP

El The Vibrant One Kit 3INA MAKEUP es uno de los mejores kits de maquillaje para regalar estas fechas (¡o para hacerte un auto-regalo!). Contiene dos de los productos más icónicos de la marca para un look de ojos completo.

Son el The Color Pen Eyeliner 482 y The Color Mascara 482, un eyeliner y una máscara de pestañas en un morado intenso. Son dos productos muy versátiles que podrás utilizar de forma independiente en tus looks y hasta combinarlo con tus productos favoritos.

Con la ventaja de que son fórmulas de alta pigmentación que dejan un color intenso en una sola pasada. Además, se mantendrán intactos en tus ojos durante todo el día para una mirada brutal.

Además, viene en un kit estupendo para regalar que además se transforma en una caja en la que tener siempre a mano tus básicos de maquillaje. Aprovecha este ofertón y llévate dos bestsellers de 3INA, ¡por menos de 10€!