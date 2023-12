Los 10 mejores congeladores verticales

New Mall Media

Hay muchas personas a las que les gusta hacer compras grandes y evitar así pasar demasiado a menudo por el supermercado. Si te encuentras aquí es porque tú eres una de ellas, pero necesitas un congelador en el que poder almacenar los alimentos y que te duren mucho tiempo. Eso sí, no quieres uno cualquiera, sino que prefieres un congelador vertical que te permita aprovechar la altura de la cocina, la terraza, el garaje o la estancia en la que vayas a colocarlo.

Eso lo tienes claro, pero se te presentan dudas a la hora de escoger uno u otro. Pues bien, para empezar has de saber que hay congeladores verticales con puerta en arcón y también congeladores verticales con puerta abatible para colocar bajo la encimera. Por otro lado, entre unos y otros varía su capacidad, por lo que has de valorar el espacio del que dispongas y la cantidad de alimentos que quieres guardar en su interior. Pero además, debes fijarte en sus características particulares. ¿Es No Frost y evita la formación de escarcha? ¿Cuántos compartimentos tiene? Sea cuales sean tus preferencias, cualquiera de estos 10 congeladores verticales que te mostramos a continuación satisfará tus necesidades.

Este congelador vertical con apertura de arcón es pequeño, pero te servirá para almacenar unos cuantos alimentos más de la cuenta. Es de la marca Klarsteing y su capacidad es de 50 litros. No hace ruido, consume poca energía (F o A+ según la antigua regulación) y tiene una cesta extraíble que lo hace realmente cómodo. Además, podrás escoger entre color blanco o negro para adaptarlo bien al resto del mobiliario de tu hogar.

¿Buscas un congelador vertical con apertura en arcón pero de mayores dimensiones? Bien, pues entonces valora este con capacidad de 100 litros de la marca Universalblue. Dispone de 4 estrellas de congelación, pero también puedes usarlo como nevera porque es convertible a frío positivo. Su eficiencia energética es F, por lo que consume pocos recursos, y cuenta con una cesta extraíble que te permitirá una mejor distribución de los alimentos.

Este pequeño congelador vertical con puerta abatible quedará perfectamente bajo la encimera de tu cocina. Sus dimensiones son reducidas, por lo que es perfecto para ti si dispones de poco espacio. Además, también facilita su instalación el hecho de que su puerta sea reversible y pueda abrirse hacia cualquiera de los dos lados. Su motor es bastante silencioso y su interior, distribuido en tres cajones, te permitirá llevar un orden de los alimentos.

También es una excelente opción este otro congelador vertical con puerta abatible y reversible, pues tiene una capacidad de 73 litros y te ayudará a conservar durante bastante tiempo un mayor número de alimentos. Consume poca energía, pues su clasificación energética es F o A+ según la antigua regulación. Por otro lado, tiene 4 estrellas de congelación y su interior está distribuido en 2 cajones normales y cajón abatible.

Para quienes busquen bastante capacidad de almacenaje y, a la vez, requieran de un congelador vertical compacto, este de Hisense es la mejor opción. Mide 85 x 56 x 58 cm y tiene una capacidad de 83 litros. Está pensado para colocarlo bajo la encimera y su puerta, abatible y reversible, lo hace muy flexible. Además, cabe apuntar que dispone de 4 estrellas de congelación.

La marca Infinition Electronics tiene en el mercado este congelador vertical pensado para quienes necesitan un electrodoméstico con bastante capacidad de almacenaje. Tiene una capacidad de 140 litros y está equipado con tecnología Defrost. Es de bajo consumo y mide 125 x 54.5x 56.6 cm, aunque una de sus principales ventajas es que dispone de patas con altura ajustable. Tiene 4 estrellas de congelación y alcanza los -24ºC. Por lo que hace a su interior, este tiene 5 cajones.

Este bonito y elegante congelador vertical con puerta abatible quedará le dará un toque fantástico a tu hogar. Es de la marca ChiQ, tiene una capacidad de 145 litros y su clase de eficiencia energética es E según la nueva regulación. Su motor es muy silencioso, por lo que no hace ruido, y su interior está distribuido en 5 cajones para que puedas tener correctamente separados los productos.

Por su lado, la marca Hisense dispone de este maravilloso congelador vertical con capacidad de 155 litros y tecnología Total No Frost que te permitirá olvidarte de la posibilidad de formación de escarcha. Su altura es de 144 cm e incorpora un revestimiento innovador en la parte trasera que ayuda a que la temperatura se mantenga de manera eficiente. Además, dispone de 4 estrellas de congelación y su interior es transparente, por lo que podrás ver a través de sus compartimentos.

Este congelador vertical de Candy, gracias a sus 160 litros de capacidad, te permitirá almacenar un gran número de productos de alimentación. Además, sus 5 cajones transparentes te harán sencilla la tarea de ver qué hay en cada uno de ellos. Consume poca energía, pues su clasificación energética es F según la nueva regulación. Pero estos no son sus únicos puntos fuertes. Destacan también su puerta reversible y su altura regulable.

Si todos los anteriores se te quedan cortos, opta por este fantástico congelador vertical de Infinition Electronics que cuenta con una capacidad de 183 litros repartidos en 5 cajones y 1 bandeja. Su puerta es abatible, su eficiencia energética es F e incorpora tecnología No Frost para que no se forme escarcha. Por otro lado, alcanza los -24ºC gracias a sus 4 estrellas de congelación.

¡Compra uno de estos fantásticos congeladores verticales y almacena un buen número de productos de alimentación durante más tiempo!

