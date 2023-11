Black Friday 2023: Las mejores ofertas de Amazon, MediaMarkt, PcComponentes y más tiendas online

New Mall Media

El Black Friday 2023 se celebra oficialmente el viernes 24 de noviembre, aunque plataformas y tiendas online como Amazon, PcComponentes, MediaMarkt, Diversual o Philips llevan ya varias semanas con ofertas anticipadas que en muchos casos también se alargarán hasta el próximo lunes 27 de noviembre, el conocido como Cyber Monday. El viernes negro ya tiene un hueco importante en el calendario de los amantes del 'shopping', pues es la oportunidad perfecta para adquirir todo tipo de productos a precios de ganga.

Además, son muchas las personas que aprovechan las ofertas del Black Friday para darse un capricho o anticipar las compras navideñas. La ventaja es que llegan a absolutamente todas las secciones de las plataformas, así que es muy fácil encontrar chollos en electrónica, informática, pequeños y grandes electrodomésticos, productos para el hogar, salud o belleza.

Si has llegado hasta aquí, probablemente te encante buscar todos los chollos y no quieres que se te escape ninguna de las ofertas del Black Friday 2023. Por eso, recopilamos los descuentos más populares y sugerentes del viernes negro, los chollos que vas a poder llevarte a casa a precios más bajos de lo normal. ¡Toma nota!

Los artículos más buscados del Black Friday 2022 de Amazon

Hay clásicos que nunca fallan, como las freidoras de aire, los aspiradores sin cable, los robots aspiradores o los dispositivos electrónicos de todo tipo. Repasamos cuáles fueron los artículos más buscados del Black Friday 2022 que, por supuesto, han sido candidatos absolutos a tener los mejores descuentos este año. Destacan por ser útiles para tu hogar, funcionales y tener descuentazos de hasta el 45% hasta el 27 de noviembre.

Descuentos de hasta el 40% en el Black Friday de PcComponentes

Bajo el lema 'Orange is the new Black', el Black Friday también ha llegado a PcComponentes con las mejores ofertas del mercado en electrónica y tecnología. El famoso marketplace ha lanzado descuentos de hasta el 40% en todas sus secciones y las mejores condiciones de compra. Encontrarás ordenadores portátiles, monitores, auriculares gaming, cepillos de dientes elétricos o sillas de oficina a precios de risa.

Philips Hue celebra el Black Friday con descuentos de hasta el 30% en iluminación inteligente

La iluminación inteligente es la manera de controlar todas las luces de tu hogar desde tu smartphone e incluso con tu voz. Philips Hue también se suma a las rebajas del Black Friday 2023 con descuentos en prácticamente todos los artículos de su catálogo de iluminación inteligente. Encontrarás ofertas de hasta el 30% en bombillas inteligentes, accesorios y kits de inicio, luz para exteriores, tiras y lámparas inteligentes.

Los mejores chollos de Amazon, ¡no te los puedes perder!

Amazon lanzó sus ofertas anticipadas el 17 de noviembre y las mantendrá durante diez días. Lo mejor es que el gigante del comercio electrónico tiene de todo y por eso se han convertido en las mejores ofertas del Black Friday 2023. Los descuentos han llegado a todos sus departamentos, pero en este artículo recopilamos 5 chollos con los que vas a flipar. ¡Descúbrelos!

La maquinilla de afeitar eléctrica Philips más vendida de Amazon ¡tiene más de un 50% de descuento en el Black Friday 2023!

La maquinilla de afeitar eléctrica Philips OneBlade es uno de los productos top ventas en cuidado masculino por ser capaz de ofrecer los mejores acabados. Puede eliminar por completo el vello del rostro, recortar y perfilar con la mejor tecnología del mercado y varios accesorios que se adaptan por completo a ti. Este dispositivo rondaba los 65€ en tiendas, pero ahora cuesta menos de 30€ en el Amazon Black Friday 2023.

Las ofertas de Black Friday de Diversual para disfrutar de los mejores juguetes eróticos

El Black Friday 2023 también es un buen momento para darte un capricho y añadir picante a tus relaciones sexuales. Diversual también se adelanta al viernes negro con un catálogo de ofertas alucinantes, tanto en los juguetes eróticos clásicos como en aquellos que tienes que descubrir sí o sí. Ahora puedes llevarte a casa un succionador de clítoris, un vibrador para parejas o un masturbador con grandes ofertas. Sensualidad y picante para disfrutar en solitario o en pareja.

Braun rebaja 110€ el centro de planchado más potente del mundo

El centro de planchado Braun CareStyle 7 Pro de Braun es el más potente del mundo y ahora cuesta menos de 300€ durante el Black Friday 2023. Equipado con la tecnología más vanguardista, es el imprescindible para eliminar las arrugas de tus prendas con la máxima eficacia. Además, permite personalizar todos los parámetros: podrás elegir la temperatura perfecta según el tipo de tejido, controlar la potencia y el vapor. ¡Imprescindible para dejar tu ropa impecable!

Lo mejor en colchones de látex, viscoelásticos y con muelles a precios increíbles por el Black Friday

El Black Friday 2023 también ha llegado a Liroon, la marca española especializada en colchones con látex 100% natural. Las mejores ofertas del viernes negro han llegado a un catálogo de colchones en el que siempre priorizan la calidad. Encontrarás modelos con más o menos firmeza, a diferentes alturas, con látex y viscoelástica para cuidar tu cuerpo mientras descansas. ¡Tendrás los mejores sueños sin que tu bolsillo lo note!

Los mejores descuentos del Black Friday de MediaMarkt

MediaMarkt se subió al carro del Black Friday 2023 primero con ofertas anticipadas y después con la Traca Final y las ofertas más coloridas del mercado. Han rebajado cientos de artículos de todas sus categorías, desde los ordenadores portátiles mejor valorados hasta el smartphone con la última tecnología del mercado. ¡Tienes que descubrir todo lo que MediaMarkt ha preparado para ti!

¡Ofertón Black Friday de PcComponentes!: Llévate este portátil gaming HP con 400€ de descuento

PcComponentes, que ya contábamos que tiene algunos de los descuentos más populares del Black Friday 2023, lanza ofertas flash diarias con el objetivo de sorprenderte. Una de ellas es el ordenador portátil gaming HP, que tiene características envidiables para los jugadores más exigentes. Es multitarea, tiene un gran almacenamiento y un procesador a la altura para que ninguna función se te resista. Y ahora, baja su precio a menos de 1.100€ para convertirse en un auténtico chollo.

