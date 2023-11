Consigue la smart TV LG 4K OLED que más buscada del momento ¡con un 50% de descuento!

New Mall Media

¿Estás pensando en aprovechar las rebajas para comprar una buena televisión? Si tu respuesta es sí, entonces es importante que sepas que puedes conseguir uno de los mejores modelos de smart TV del momento, es decir con las mejores prestaciones a un precio irresistible. LG ha lanzado ofertas en televisores la mar de interesantes, tanto, que podrás llevarte a casa algunas de las mejores smart TV Gallery Edition de LG a unos precios únicos.

Con paneles OLED, con resoluciones en 4K, con diseños pensados para poder colgarlas en la pared, la gran selección que LG tiene a tu disposición es muy variada y si te decides comprar desde la tienda online de LG, te beneficiarás de grandes ventajas. Si necesitas una prueba de lo que LG puede ofrecerte, te recomendamos que sigas leyendo: te vamos a mostrar uno de los modelos de televisores LG más buscados del momento, la Smart TV LG 4K OLED de Evo Gallery Edition de 65”. Y te la vamos a enseñar por dos motivos: ahora mismo su precio está rebajado hasta un 50%, el 45% de descuento que tiene ya aplicado más un 5% de descuento extra que puedes conseguir con el cupón promocional: LGBIENVENIDOS.

Y por si estos descuentos fueran poco, LG también quiere premiarte tu fidelidad con otras sorpresas ya que si compras tu smart TV LG usando esta oferta de LG, también te llevas un soporte valorado en 200 € y el servicio de instalación y configuración de tu televisor totalmente gratis.

SMART TV LG 4K OLED Evo Gallery Edition

La Smart TV Lg 4K OLED Evo Gallery Edition es la combinación perfecta de calidad, estilo, tecnología y versatilidad. Esta televisión LG tiene unas dimensiones de 65 pulgadas, dimensiones que, junto a su panel OLED con los colores más vibrantes y los tonos negros más reales que cualquier otro televisor, podrás zambullirte de lleno en tus películas y series favoritas como si fueras un personaje más de ellas. Y si a todo esto le añadimos su resolución 4K, las imágenes son aún más cristalinas.

Para mejorar todavía más el contenido mostrado en su pantalla, esta smart TV viene equipada con un procesador inteligente a9 Gen5 con Inteligencia Artificial, la cual, mezclada con las tecnologías HDR con las que es compatible (todas las del mercado), consigue que mejoren aún más los resultados. Cuenta también con el sistema operativo web OS22 gracias al cual podrás acceder a todas las plataformas principales de contenidos en activo. Además, también se integra, a la perfección, con las soluciones de domótica del hogar gracias a su compatibilidad con Alexa, Google Home y Apple Home Kit.

Además, cuando se diseñó este televisor inteligente LG también se tuvo en mente a los gamers y, por eso, cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz y es compatible con AMD Free Sync y NVIDIA G-Sync. Gracias a sus puestos HDMI 2.1 y a la posibilidad que te brinda de instalar aplicaciones en la nube, como GeForce Now o Google Stadia, podrás disfrutar de una experiencia gaming inigualable. Si andas buscando una smart TV completa, versátil y con la mejor imagen del momento, esta de LG es, sin dudas, una de las mejores televisiones que te puedes llevar a casa.

Así es la Smart TV LG ideal para tu casa

LG tiene otros modelos de Smart TV a tu disposición los cuales puedes consultar en su catálogo de Smart TV LG Evo Gallery Edition que está disponible en la tienda online de LG. Además de haber subido un sinfín de ofertas y descuentos, LG también ofrece numerosas ventajas que hacen que comprar la mejor televisión smart sea pan comido porque te permite hacerlo con un montón de comodidades, como su servicio de envío con instalación gratuita que solo requiere cita previa.

Después de que hayas conocido todas las características de última generación que tienen todas las televisiones que forman parte de la familia Smart TV LG Gallery Edition, queremos informarte de que su televisor LG 4K OLED Evo de 55” también te lo puedes llevar con un increíble descuento del 43%.

Al comprar este modelo de smart TV de LG también podrás disfrutar de su 5% de descuento adicional si usas el cupón LGBIENVENIDOS. Y eso no es todo: si compras dos o más productos LG, te podrás llevar otro 5% más de descuento sobre el importe total de tu compra.

Para terminar, añadir también que LG también tiene disponible financiación ofrecida por Cetelem de hasta 48 meses con un 0% de intereses y te da 14 días de prueba por si por algún motivo no quedas satisfecho con tu televisor, puedas devolverlo de forma totalmente gratuita. En definitiva, con todos estos beneficios, comodidades, facilidades y ahorros, ¡quien no estrena televisión nueva y de buena calidad es porque realmente no quiere!

