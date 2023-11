Philips Hue celebra el Black Friday con descuentos de hasta el 30% en iluminación inteligente

New Mall Media

Este Black Friday lo vas a tener más fácil que nunca para tener un hogar inteligente. Ahora, puedes disfrutar de los últimos avances de la tecnología en materia de iluminación gracias a Philips Hue, el sistema que te permite controlar toda la luz de tu vivienda a través de la automatización y la domótica, y que ahora ha decidido ponerte las cosas aún más fáciles con grandes ofertas.

Porque Philips Hue se suma a las rebajas del Black Friday 2023 con grandes descuentos en casi todo su catálogo de iluminación inteligente. Por la compra de dos o más productos de su selección de tiras, bombillas inteligentes, accesorios y kits de inicio, podrás obtener un 30% de descuento en el precio final. Y no solo eso, si buscas luz para exteriores o lámparas inteligentes, tendrás a tu disposición un descuento del 25% en el Black Friday de Philips Hue.

¿Te interesa? Pues echa un vistazo a continuación, porque hemos seleccionado 4 productos de Philips Hue del Black Friday 2023 que van a cambiar por completo tu forma de enfocar la iluminación del hogar. Control por app, automatización y grandes precios te esperan. ¡Aprovéchalos!

Tira de luz Plus V4

El primer y más sencillo, como también llamativo, paso en el mundo de la iluminación inteligente lo puedes dar con la tira de luz Plus V4 de Philips Hue. Se trata de una tira de 2 metros de luz LED que se puede extender hasta 10 metros y que puedes colocar en cualquier parte para conseguir luz donde desees gracias a su capa adhesiva.

Tú decides dónde usarla: en el interior de tu armario, en el borde de la escalera, en las estanterías, en las paredes... Funciona perfectamente en cualquier lugar gracias a sus 1700 lúmenes, y además puedes controlarla como desees vía Bluetooth.

Lámpara de pie Gradient Signe

Si te gusta la luz elegante y con diseño estilizado, la lámpara Philips Hue es la opción perfecta para ti. Un modelo que apuesta por las formas más simples para brindar la máxima funcionalidad de mano del minimalismo, permitiéndote bañar por completo las paredes de tu hogar con los degradados de colores que más te gusten.

Llena de vida cualquier estancia combinando la luz blanca con el color que arroja esta lámpara inteligente. Además, puedes controlarla con total libertad desde tu smartphone, o incluso usando simplemente tu voz. Sin duda, es una de las soluciones de iluminación más interesantes que vas a encontrar, y de las más ajustadas en relación calidad-precio gracias a las ofertas del Black Friday de Philips Hue.

Bombillas Inteligentes GU10

Como no podía ser de otra manera, en el catálogo de luz inteligente de Philips Hue no faltan tampoco las bombillas LED inteligentes. No te dejes engañar por su aspecto tan tradicional, porque utilizan la mejor tecnología de la compañía para brindar una solución de luz tan eficiente como sorprendente. Son perfectas para el hogar.

Puedes instalar estas bombillas Philips Hue en cualquier lámpara, disparando sus posibilidades como nunca. Cuentan con la opción de regular la intensidad de la luz para ajustarla como desees casi instantáneamente, lo que hace que puedas olvidarte de tener que usar bombillas diferentes para conseguir el ambiente que necesites. Tú eliges: luz cálida o fría a tu gusto, sin importar cuándo ni dónde. ¡Una propuesta ideal para el Black Friday 2023!

Kit de 2 bombillas inteligentes

Si quieres adentrarte por primera vez en el mundo de la iluminación inteligente, no hay nada como este kit de inicio de Philips Hue. Está compuesto por dos de las mejores bombillas inteligentes que hay en el mercado actualmente, que te permiten no solo escoger entre luz cálida o fría, sino también elegir entre todos los colores de su enorme abanico cromático.

Junto a ellas viene el Hue Bridge, un dispositivo que dispara sus posibilidades y acerca tu hogar un poco más a la domótica. Control vía smartphone o por voz, regulación, programación y todo lo que desees estará a tu alcance gracias a este kit. ¿A qué esperas?

Sin duda, el Black Friday 2023 es la oportunidad perfecta para que descubras las bondades de la iluminación inteligente. Aprovecha los descuentos de hasta el 30% que ofrece Philips Hue y consigue el ambiente que siempre has querido en tu hogar ahorrando al máximo.

