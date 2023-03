Tu casa más limpia con este robot aspirador Conga ¡aprovecha ahora el 26% de descuento!

New Mall Media

Limpiar los suelos de casa suele ser una tarea bastante laboriosa, por eso mismo, es por lo que los robots aspiradores han empezado a colarse en más y más hogares. Cecotec, marca española que se ha convertido todo un referente en aparatos para el hogar, tiene en su catálogo algunos de los mejores robots aspiradores que hay en el mercado. Modelos con un equilibrio perfecto entre prestaciones y precio, y a los que puedes acceder pagando mucho menos con la propuesta que te traemos.

¿Qué propuesta? Una oferta especial disponible en Amazon por tiempo limitado. Gracias a esta gigantesca tienda online, tienes la oportunidad de comprar el Robot Aspirador Conga Titanium con un descuento del 26%. Trasladando esta rebaja al precio, nos topamos con un ahorro de 60 € que te permite hacerte con este robot por menos de 140 €. ¿Vale la pena por ese precio? Cuando leas todo lo que tenemos que contarte a continuación, verás que esta compra es un rotundo sí.

Lo primero que hay que destacar del Robot Aspirador Conga Titanium es que es un 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo sin que tengas que hacer absolutamente nada. De hecho, es capaz de aspirar, barrer y fregar al mismo tiempo gracias a su tecnología Only One System. Algo realmente interesante, dado que, con una sola carga, consigue la limpieza más completa posible, y en tiempo récord.

Además, tiene muchas opciones de limpieza. Para empezar, cuenta con 6 modos para limpiar de manera inteligente, además de otros 3 modos de fregado distintos y adaptados a distintas superficies. Por otra parte, tiene un doble cepillo lateral que se complementa a la perfección con su cepillo Jalisco central, especialidad de Cecotec que se caracteriza por atrapar hasta la suciedad más dura en los suelos más difíciles.

Tiene 1400 Pascales de potencia de succión, modo turbo que se activa en alfombras y se puede programar a cualquier hora y cualquier día de la semana. Gracias a sus sensores, se mueve siempre de la forma más eficiente posible para trazar las rutas de limpieza más efectivas y, en el caso de quedarse sin batería durante una limpieza, vuelve automáticamente a su base de carga y retoma la limpieza por donde la dejó una vez vuelve a tener batería.

Este modelo viene con mando a distancia incluido, dado que no es compatible con app para móviles. Pero no la necesita. Es muy intuitivo y fácil de usar, de lo más completo y, ahora, también especialmente barato. ¡Que no se te escape!

