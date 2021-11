Black Friday Cecotec: La Conga 1990 Connected con un 53% de descuento

New Mall Media

Inmersos como estamos en pleno Black Friday 2021, tenemos a nuestra disposición ofertas y descuentos que nos harán lanzarnos a por los “gadgets” que más deseamos. Como no podía ser de otra manera, la firma española Cecotec no se ha quedado atrás y nos ofrece un gran robot aspirador con un descuento que hará que no te lo pienses dos veces.

Aprovecha el Black Friday de Cecotec y consigue su robot aspirador Conga 1990 Connected por con un extraordinario descuento que deja su precio en 139,00€. Uno de los mejores robot aspirador de su catálogo que es un 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo.

Si hiciéramos una encuesta para conocer la mejor ventaja de un robot aspirador, seguramente la gran mayoría respondería que la comodidad. Por eso este tipo de electrodoméstico ha ido ganando terreno a lo largo de los últimos años para convertirse en un imprescindible en muchos hogares. Ayudan ahorrar tiempo, son muy eficientes energéticamente y cada vez ocupan menos espacio. De entre todos los modelos del mercado, vamos a resaltar este Conga 1990 Connected y que gracias al Black Friday de Cecotec puede ser tuyo por un precio asombroso.

Entre sus principales características destaca que es capaz de barrer, aspirar, pasar la mopa y fregar el suelo de forma simultanea. Esto lo consigue gracias a sus dos depósitos de gran capacidad: uno para polvo y otro mixto para sólidos y líquidos.

Cuenta con una buena potencia de succión repartidas en tres niveles: Eco, Normal y Turbo. Así mismo, podemos seleccionar en su menú seis modos diferentes de limpieza: Auto, bordes, manual habitación, espiral y vuelta a casa que recogen todo tipo de suciedad manteniendo las superficies y alfombras siempre limpias.

El sistema Wash4You pasa la mopa y friega mediante su avanzado sistema de control electrónico que dosifica y distribuye el agua de forma homogénea por la mopa dejando los suelos con un nivel de limpieza profesional. La Conga 1990 Connected también trae entre sus accesorios un cepillo de silicona, ideal para recoger el pelo de las mascotas de cualquier lugar, que hará las delicias de los que convivan con animales de compañía en su hogar.

El colofón a este robot aspirador lo pone conectividad, por un lado y gracias al Wifi, puedes emparejarlo con tu móvil para controlarlo a distancia con su aplicación para el Smartphone, desde donde controlarás los modos de limpieza o su programación para cuando te encuentres fueras de casa.

Por el otro lado, también es compatible con los asistentes virtuales de control por voz Alexa y Google Home. Pídele que empece la limpieza, que pare de limpiar, manda el robot a su base de carga o incluso te permite localizar el robot por medio de emisiones auditivas.

En definitiva, si estabas pensando en adquirir un robot aspirador, que además friega y pasa la mopa, esta es tu mejor oportunidad gracias al Black Friday de Cecotec ya que puedes hacerte con él por menos de la mitad de su precio habitual, solo 139,00€.

