Adelántate al Black Friday: éstas son las mejores ofertas de hoy

Un día más queremos proponerte una recopilación de las ofertas con mayores descuentos de Amazon, que pueden ayudarte a comprar por fin ese producto que querías desde hace tiempo o a ir haciendo tus compras de Navidad, con estos descuentos adelantados al Black Friday.

Podrás descubrir productos con descuentos de entre el 30% y el 60%, una rebaja bastante significativa, sobre todo teniendo en cuenta que en la siguiente lista hemos incluido elementos de diferentes categorías como de cocina, de cuidado personal, de limpieza del hogar o de tecnología.

iRobot Aspirador Roomba 966 al 38% de descuento

Consigue una limpieza completa sea cual sea el tipo de suelo de tu hogar, gracias a este robot de limpieza inteligente. Al poder conectarlo a tu smartphone gracias a su aplicación propia y conectividad por wifi, es posible configurar el modo y tiempo de limpieza que deseas que lleve a cabo el aparato. Cuenta con cepillos anti enredos, detector de suciedad y recarga automática entre otras muchas funciones.

Smartwatch impermeable al 44% de descuento

Cuenta pasos, cuenta calorías, GPS, conexión con tu teléfono, control de música, notificación del clima y hasta 24 modos deportivos son algunas de las características con las que cuenta este reloj inteligente. Enfocado a una vida sana, te ayudará a registrar diferentes parámetros y a que siempre te pueda acompañar, gracias a su comodidad y resistencia al agua, además de una batería de larga duración.

Freidora de aire Create Ikohs al 36% de descuento

Si aún no te has hecho con el que es ya un producto estrella en muchas cocinas, esta es la oportunidad perfecta. La freidora de aire que te recomendamos cuenta con 1,5 litros de capacidad, 900 vatios de potencia y funciona con temperaturas entre los 80 y los 200º C para que puedas adaptar el modo de cocinado según el alimento que desees. Su uso es intuitivo y gracias a su tamaño se integrará perfectamente en tu cocina.

Rodillo recogepelos al 34% de descuentos

¿Tienes mascota y estás harto de encontrar pelos por el sofá, la ropa, las alfombras, etc? Hazte con este rodillo recogepelos y esa situación será más fácil de resolver que nunca. Pasalo un par de veces por la zona deseada y recogerá eficazmente todo tipo de pelos y pelusas de diferentes superficies, además, es muy fácil de vaciar para poder volver a usarlo.

Cafetera Bosch Tassimo Happy al 63% de descuentos

Esta es una de las mayores gangas de la lista ya que el precio está rebajado más de la mitad del original. Si escoges esta cafetera tendrás disponibles muchas opciones de bebidas deliciosas gracias a las cápsulas disponibles para este modelo. Además, gracias a su tecnología Intellibrew, que reconoce el código de las cápsulas, se ajusta la temperatura, la cantidad de agua y otros parámetros para conseguir los mejores resultados.

Acondicionador Revlon al 41% de descuento

Un producto con el que por fin podrás decir adiós a los tirones de pelo cuando tengas que desenredarlo. Cuenta con una fórmula que hidrata a la vez que desenreda y da brillo, que se aplica mediante dosificador para resultar cómodo de usar. Cabe destacar su aroma agradable, lo cual afirman los usuarios en muchas de sus reseñas.

Playmovil Scooby-Doo al 31% de descuento

Un juguete clásico como los muñecos y objetos de Playmovil se unen a las divertidas historias de Scooby-Doo y sus amigos, esta vez en el Salvaje Oeste. Incluye un carro, dos muñecos, un Scooby-Doo y 66 accesorios para que los niños a partir de cinco años jueguen sin parar.

Tira de luces LED al 32% de descuentos

Con esta tira de luces LED obtendrás 15 metros que se pueden dividir para colocar donde más te guste y darle un toque diferente a la iluminación de las estancias de tu hogar. Viene con mando a distancia con el que podrás elegir entre muchos colores diferentes y modos tanto fijos como variables, la intensidad de la luz, etc.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 08/11/2021.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan