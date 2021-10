Celebra el primer Día del Cine Español con tus películas favoritas ‘made in Spain’

El pasado mes de marzo tras la entrega de los Premios Feroz y los Goya, el Consejo de Ministros aprobó declarar el 6 de octubre como la fecha oficial para la celebración del Día del Cine Español, tras una propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte.

De esta forma éste es el primer año que tiene lugar la conmemoración, cuya fecha se eligió por coincidir con el día del final de rodaje de Esa pareja feliz, un film de 1951 dirigido por Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. Además, el 2021 es también el ‘Año Berlanga’, por el aniversario del nacimiento del director y guionista en 1921.

"Un día para que todo el país pueda poner el foco en nuestro cine, en el de antes y en el de ahora", palabras de José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, que resumen el propósito de la creación de esta nueva fecha señalada en el calendario cultural de España.

Desde ir al cine y sumergirte en la gran pantalla y el olor a palomitas, a encontrar un título clásico haciendo zapping en la tele, pasando por elegir la película ideal para ti en una plataforma de contenido bajo demanda como Amazon Prime Video. Son muchas las formas que tenemos para disfrutar del arte del cine hoy en día y, lo mejor, la gran variedad de géneros y temáticas logra satisfacer la gran mayoría de gustos de un público cada vez más diverso.

Para hacer honor a este día y darte facilidades para celebrarlo, te dejamos una selección de algunas de las películas españolas que puedes encontrar en el catálogo de Prime Video, desde clásicos de hace varios años hasta las novedades más populares y actuales, que puedes disfrutar desde hoy mismo con los 30 días de prueba gratuita.

El orfanato

Protagonizada por Belén Rueda, este drama de Juan Antonio Bayona con tintes de terror y misterio no te dejará indiferente. Puedes hacerte con una edición especial Blu-Ray que también incluye Lo Imposible.

Padre no hay más que uno 2

Después del triunfo de la primera parte de esta historia creada y protagonizada por Santiago segura, no te puedes perder la segunda entrega de Padre no hay más que uno, con la que seguro que tú y tu familia no paráis de reír. Puedes pinchar aquí para comprar el DVD.

El mundo sigue

Un clásico melodrama de Fernando Fernán Gomez que se estrenó en 1963 y muestra la vida de una familia con desaveniencias y altibajos en el madrileño barrio de Maravillas.

Campeones

Una comedia imperdible a cargo de Javier Fesser, que logró hacerse ganadora de tres premios Goya en 2019 de entre las 11 nominaciones que obtuvo. Hazte con su Blu-Ray en este enlace.

La casa del caracol

Si te gustan los thrillers psicológicos no puedes perderte una de las últimas novedades de este año, el film de Macarena Astorga protagonizado por Javier Rey y Paz Vega que te mantendrá sin despegar los ojos de la pantalla. También puedes encontrar la novela en papel pinchando aquí.

Descubre éstas y muchas más películas y series para disfrutar del Día del Cine Español o en cualquier otro momento que te apetezca, donde y como quieras gracias a tu suscripción a Amazon Prime Video.

