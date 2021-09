Las 3 mejores bicicletas plegables para ir al trabajo (2021)

Las bicicletas no solo son para el verano. Cada día son más los que se animan a usar este medio de transporte en la rutina semanal. Esto puede deberse a las ventajas que ofrece, como que: son alternativa más económica, su uso supone un ejercicio físico y son una opción sostenible y práctica, no contamina, no hace ruido y es muy fácil de aparcar y colocar, más todavía si se trata de bicicletas plegables como las que te recomendamos hoy en este artículo.

Las tres bicicletas plegables que hemos seleccionado para ti, al igual que otros modelos, son ligeras dentro del mundo de las bicis, y cuentan con un sistema de plegado y desplegado que permite manejarlas con comodidad e incluso llevarlas en la mano para guardarlas cerca de ti, algo que aleja las posibilidades de que te la puedan robar, a diferecia de los casos en los que la tienes que dejar en la calle y fuera del alcance de tu vista.

Si quieres pasarte a una vida más saludable, ecológica y además ahorrarte unos euros a largo plazo, no te pierdas esta propuesta de las tres bicicletas plegables para ir al trabajo o a donde quieras.

Moma Bikes Plegable

Con un diseño urbano pero a la vez elegante y refinado por sus detalles marrones del sillón y el manillar, Moma Bikes tiene algunas de las mejores opciones en bicis plegables. Cuenta con ruedas de 20 pulgadas, seis velocidades suficientes para afrontar cuestas y subidas sin mucho esfuerzo, y el cambio de marchas Shimano Revoshift que aportará precisión.

El sistema de plegao Fisrt Class permite doblar el cuadro por la mitad y meter también manillar y pedales, de forma que quedará un bulto compacto de 85 por 70 por 35 centímetros, tamaño pequeño para colocar donde necesites. Como extras, cuenta con un portabultos trasero que te resultará útil para llevar pequeñas cargas.

FabricBike Folding Plegable

Otra opción muy válida es este modelo que permite adaptar su tamaño gracias a que su sillín y manillar se pueden adaptar en altura e inclinación. Dispone de un cuadro de aluminio con soldaduras a mano, lo que da como resultado una pieza de calidad, ligereza y a la vez durabilidad ya que son materiales de primera calidad.

Además, pesa un 30% menos que las bicicletas convencionales y su diseño de plegado permite recogerla en solo 10 segundos, obteniendo la bici en un tamaño compacto que siempre tendrá un hueco donde puedas colocarla.

Nilox Micro Bike 20P-X0 Plegable

Como tercera propuesta te dejamos esta opción de Nilox que cuenta con un diseño ergonómico y liviano. Respecto a sus posibilidades de plegado, cuenta con visagras de gran calidad que hacen que tanto el marco, como el manillar y los pedales se puedan plegar sobre sí mismos. Su caballete y llantas están hechos de acero resistente y cuenta con suspensión trasera y freno de disco, lo que la hace segura y fácil de usar.

Además, cuenta con bloqueo de seguridad para que no se despliegue mientras la estás transportando o guardando, algo que seguro te resultará muy útil.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 01/09/2021.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan