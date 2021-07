Las 5 mejores bicicletas de montaña que puedes encontrar en Amazon

El ciclismo es un deporte que no pasa de moda. Tal es su popularidad, que cada vez se fabrican más tipos de bicicletas diseñadas para cada terreno, como son las de montaña, urbanas, híbridas, BMX, de ruta… etc. Si eres de aquellos a los que les gusta practicar deporte en la naturaleza, no te pierdas las bicicletas de montaña que te recomendamos a continuación, son la mejor opción para hacer ciclismo en terrenos más complicados.

Practicar cualquier deporte ofrece múltiples beneficios para nuestra salud, sobre todo si lo hacemos al aire libre y en sitios alejados de la ciudad. Mismamente, el ciclismo de montaña es uno de los que más ventajas ofrece: nos ayuda a mantener el peso adecuado, fortalece el sistema inmune, favorece la salud cardiovascular y la capacidad pulmonar, te ayuda a conectar con la naturaleza, mejor el equilibrio y la coordinación y resulta ideal para prácticamente todo el mundo.

A continuación, hemos elegido 3 bicicletas de montaña perfectas para toda la familia. Descubre cuáles son sus características y quédate con aquella que más se adapte a lo que estás buscando. Adéntrate en el mundo del ciclismo de montaña y disfruta de sus increíbles beneficios.

Bicicleta de montaña Licorne

Si lo que buscas es una bicicleta resistente y especialmente diseñada para tus escapadas a la montaña, esta de la marca Licorne es una de las mejores opciones. Es de 20 pulgadas y cuenta con marco de aluminio y suspensión de horquilla para adaptarse perfectamente a cualquier terreno. También dispone de 21 velocidades que ofrecen una transmisión suave para todas las condiciones de conducción. Además, está equipada con luces delanteras y traseras para ofrecerte una mayor seguridad.

Bicicleta eléctrica de montaña de Vivi

Apuesta por una bicicleta eléctrica y disfruta de un largo recorrido en bici sin hacer un sobre esfuerzo con esta de la marca Vivi. Está equipada con un motor de 250 W que ofrece una gran potencia y facilita la subida de colinas empinadas y el transcurso de viajes largos. Gracias a su equipamiento profesional de 21 velocidades conseguirás una mayor potencia de montañismo y un aumento del alcance y la adaptabilidad del terreno. Por otro lado, destacan sus llantas de aleación de aluminio de doble pared, las cuales garantizan una vida útil más larga.

Bicicleta eléctrica de montaña de ESKUTE

Otra opción fantástica es esta bicicleta de montaña ESKUTE E-MTB Voyager de 27,5 pulgadas. Cuenta con una batería eficiente, estable y de bajo consumo que garantiza una autonomía que puede alcanzar los 40-120 Km por carga. Está equipada con neumáticos CST sobre llantas de aluminio de doble pared, lo que garantiza un agarre perfecto, especialmente en terrenos complicados. También cuenta con una pantalla LCD resistente al agua, horquilla de suspensión a prueba de golpes, un sistema de frenos potente y seguro, y una cadena resistente a la oxidación y corrosión.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 18/06/2021.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan