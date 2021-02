Los 3 mejores libros de nutrición para cambiar tus hábitos alimenticios

Cuidar nuestra salud mental y física es muy importante, sobre todo con el paso de los años. Para ello, además de hacer deporte a menudo y relajarnos con diferentes actividades que nos permiten desconectar, es imprescindible comer de manera saludable y cuidar nuestra alimentación. Y como cada vez son más las personas que están interesadas en cambiar sus hábitos alimenticios, hemos seleccionado los tres libros de nutrición con los que aprenderás todo lo que necesitas para llevar un estilo de vida mejor.

Aunque parezca mentira, consumir alimentos integrales, con ácidos grasos Omega-3 y antioxidantes reduce la posibilidad de sufrir depresión, lo que demuestra que nuestra alimentación afecta de manera indirecta a nuestro estado de ánimo. Además de cuidar todo lo que comemos, muchos expertos también recomiendan tener una rutina establecida, en la que comamos a la misma hora y podamos dormir las horas necesarias.

Los libros que hemos elegido a continuación están escritos por autores y autoras expertos en la materia y que cuentan con conocimientos sobre nutrición, salud y psicología. En algunos de ellos encontrarás, además de consejos y lecciones sobre el mundo de la nutrición, recetas o recomendaciones de alimentos saludables que puedes incorporar en tu dieta. Además de explicarte cómo seguir una rutina más nutricional y beneficiosa para tu salud, también te ayudarán a gestionar tus emociones para mejorar tu relación con la comida y no caer en la desmotivación. ¡Quédate con el ejemplar que más te guste!

Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes, de Blanca García-Orea

La autora de este libro, Blanca García-Orea, explica una serie de pautas para mejorar la microbiota intestinal en poco tiempo. Es una de las nutricionistas más influyentes en España, y gracias a sus consejos y lecciones, podrás entender cómo influyen las bacterias intestinales en tus pensamientos, conducta y la calidad de vida. La autora también hace hincapié en que si cuentas con buenos hábitos y llevas un estilo de vida más saludable podrás evitar sufrir algunas enfermedades, aunque tengas predisposición genética a padecerlas.

Además de aprender más sobre el mundo nutricional, en este libro también encontrarás 50 recetas sencillas y saludables que puedes preparar para desayunar, comer, merendar y cenar. Si las combinas con una rutina de ejercicio y un descanso adecuado, notarás un cambio impresionante en tu salud mental y física.

Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes

Come comida real de Carlos Ríos

Además de triunfar en las redes sociales gracias a sus consejos y recetas, Carlos Ríos también ha conseguido conquistar a miles de lectores con su libro Come comida real. Es el creador del movimiento Realfooding, con el que pretende transmitir un estilo de vida más saludable en el que no existan los ultraprocesados, sus mayores enemigos. El autor es un dietista y nutricionista inconformista que te ayudará a diferenciar los alimentos saludables de aquellos que no lo son. También ofrece consejos prácticos, recetas y trucos muy sencillos para comer bien todos los días. ¡Esta guía es perfecta transformar tu vida!

Come comida real

Psiconutrición, de Griselda Herrero Martín y Cristina Andrades Ramírez

Como hemos mencionado al principio de esta publicación, nuestra salud mental está muy relacionada con nuestros hábitos alimenticios. Por ello, además de aprender a comer mejor, debemos seguir ciertos consejos y herramientas recomendadas por psicólogos expertos en la materia para trabajar sobre nuestras emociones y que nos ayuden a gestionar los atracones. Si te sientes culpable después de comer y nunca has conseguido llevar una dieta equilibrada y saludable, las autoras de este libro te ayudarán a encontrar el camino adecuado a través de la psiconutrición. Con sus consejos conseguirás tener una relación más optimista con la comida y con tu propia imagen, y adquirir unos hábitos saludables y equilibrados.

Psiconutrición

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 24/02/2021.

También te puede interesar...