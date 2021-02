Estas son las ofertas de la semana en Amazon: Samsung Galaxy S20, discos duros, pistolas de masaje…

Las ofertas de la semana en Amazon son una oportunidad magnífica para todo aquel que quiera conseguir productos con descuentos irresistibles. La mayoría de los productos que podemos encontrar durante estos 7 días son dispositivos tecnológicos; como smartphones, discos duros, ordenadores, tabletas… Lo cual es una gran ventaja dado sus altos precios durante el resto del año.

A continuación, hemos seleccionado 9 productos con descuentos muy variados: Samsung Galaxy S20 con un 37% de descuento, purificador de aire de Rowenta con una rebaja del 23%, auriculares inalámbricos con un 15%... y mucho más. ¡No te pierdas estas increíbles ofertas!

Samsung Galaxy S20

No te pierdas el nuevo smartphone Samsung Galaxy S20, una revolución tecnológica que destaca por su grabación de vídeo en 8K, así podrás capturar tus mejores momentos y con una calidad impresionante. Cuenta con una batería inteligente, un procesador potente y una capacidad de almacenamiento de 12 GB de RAM. También destaca su pantalla Infinity-O Dynamic AMOLED de 120Hz y 6 7", que te permitirá disfrutar de una claridad total.

Samsung Galaxy S20

SanDisk Extreme PRO

Esta tarjeta de memoria tiene casi 100.000 reseñas en Amazon y ahora cuenta con un 47% de descuento. Con ella podrás capturar impresionantes vídeos 4K UHD de alta resolución sin intermitencias y, además, ofrece unas velocidades de transferencia de hasta 170 MB/s* para un trabajo de posproducción mucho más rápido. También te permitirá capturar fotos en ráfaga secuencial y sin interrupciones.

Tarjeta de memoria

Rowenta PU4020 Intense Pure Air

Ahora, más que nunca, es importante respirar un aire limpio y sin partículas que pueden afectar a nuestra salud. Por eso te recomendamos este purificador de aire de Rowenta disponible con un 23% de descuento. Cuenta con 4 niveles de filtración y es capaz de eliminar el polvo del aire, el pelo, los olores, los humos y otros tipos de alérgenos.

Purificador

Afeitadora Panasonic

Esta afeitadora de Panasonic es ideal para conseguir un afeitado adaptado a cada barba y piel gracias su motor lineal de 14.000 oscilaciones y su sensor de afeitado inteligente. Está fabricada a partir de materiales de calidad y cuenta con 5 cuchillas de acero inoxidable. Además, con su cabezal pivotante Multiflex ya no tendrás que preocuparte por posibles cortes, ya que sea adapta perfectamente a cada cara.

Afeitadora Panasonic

Correa manos libres para perros

¿Te gusta salir a correr con tu perro? Entonces no te pierdas este innovador accesorio que te permitirá hacer deporte con las manos libres y teniendo siempre a tu perro cerca. Su diseño con forma de cinturón protegerá tu cintura en todo momento, evitando posibles golpes o tirones. También cuenta con compartimentos para que puedas guardar tu botella de agua, cartera, teléfono móvil, etc.

Correa manos libres

Willful auriculares inalámbricos

Estos auriculares de la marca Willful se han convertido en unos de los favoritos de cientos de usuarios. Ofrecen hasta más de 5 horas de música y su estuche permite múltiples recargas. Son resistentes al agua y al sudor, por lo que resultan una opción fantástica para hacer deporte. También garantizan un sonido de calidad y cuentan con un micrófono que proporciona un sonido nítido en llamadas y entornos ventosos.

Auriculares inalámbricos

Microsoft Surface Pro 7

Este portátil es ideal para trabajar y estudiar en cualquier parte. Es muy versátil, ya que puedes utilizarlo como tableta u ordenador portátil, tan sólo tienes que agregar el teclado de letras. Es ultraligero, fino y cuenta con puertos USB C y A. Tiene incorporado Windows 10 y cuenta con un procesador Intel Core de clase portátil que te permite disfrutar de una batería duradera y un encendido rápido.

Microsoft Surface

Pistola de masaje

Las pistolas de masaje son una solución fantástica para lidiar con el dolor o la carga muscular que pueden sufrir algunos atletas o deportistas después del entrenamiento. Cuenta con 2 modos y 25 velocidades diferentes para satisfacer diferentes necesidades. Mitigará el dolor y promoverá el flujo sanguíneo. Tiene un diseño ergonómico y un mango antideslizante de silicona.

Pistola de masaje

Agenda de Mr.Wonderful

Si aún no tienes una agenda para organizar tus días este 2021, no te pierdas esta de Mr. Wonderful. Cuenta con 160 páginas con frases diaria motivacionales, bloc de notas adhesivas con formas y 8 hojas de pegatinas. Encontrarás planificadores mensuales, tablas de ahorro, calendarios, horarios, etc. ¡Aprovecha esta oportunidad!

Agenda Mr.Wonderful

