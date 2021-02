Portarrollos para papel higiénico: sencillos y prácticos para tu cuarto de baño

Como venimos haciendo en anteriores artículos en los que te facilitamos ideas y productos para el hogar como los planificadores mensuales o el tostador horizontal más vendido de Amazon, continuamos ofreciéndote artículos esta vez para tu cuarto de baño.

En concreto hoy nos hemos enfocado en los portarrollos para papel higiénico, un objeto simple pero que nos da confort a la hora de ir al aseo. En las casas con más años es probable que el diseño de tu portarrollos haya quedado un poco anticuado e incluso ya no funcione muy bien, o en el caso de un hogar más moderno quizá necesites añadirle funcionalidad a este objeto.

Sea cual sea el caso en el que te encuentres, si necesitas un nuevo portarrollos para papel higiénico aquí te dejamos cinco opciones disponibles en Amazon que destacan por su sencillez, practicidad y el estilo que pueden sumar a tu ambiente.

Portarrollos Telgoner

Uno de los modelos más vendidos y favoritos de los usuarios. Esto puede deberse a grandes características como su diseño, el cual, además de elegante y minimalista, incluye una balda o estante en el que dejar objetos pequeños como un paquete de toallitas o apoyar tu móvil. Este plus se suma a que el portarrollos ofrece la posibilidad de anclarlo a la pared por dos vías: o con su gran adhesivo resistente o con tornillos. Incluye los elementos necesarios para cualquiera de las dos opciones, lo cual resulta muy útil.

Portarollos Wenko de pie

Esta opción también es muy práctica ya que al ser de pie, permite introducir varios rollos de papel en la zona vertical, para tener siempre repuesto y que no se te acabe en el momento menos oportuno. Además, su soporte en horizontal para un rollo dispone de un pequeño tope para que no se salga al tirar del papel.Está hecho de acero inoxidable y so base es firme para que no se mueva en ningún momento. Puedes elegirlo entre tres tonos diferentes para adaptarlo a la decoración de tu baño.

Portarollos Zunto

Este portarrollos es uno de los más estándar aunque no por ello disminuye su calidad y prácticidad. Cuenta con una varilla cilíndrica con 6,7 centímetros de distancia a la pared, lo suficiente para que quepa un rollo más grueso de lo habitual.

Esta hecho en acero inoxidable y se coloca en la pared con unos autoadhesivos muy fuertes, lo que evitará que tengas que perforar la pared.

Portarollos doble Wopeite

Una idea genial para cuartos de baño en los que se gasta mucho papel higiénico puede ser este modelo de doble dispensador. Funciona como un portarrollos clásico pero cuenta con dos barras hacia cada lado para poder colocar dos rollos simultáneamente.

También dispone de un estante muy útil para poner algo sobre él, como ocurría con el primer modelo que te presentamos. Puedes elegirlo en color negro o blanco y está hecho de metal.

Portarrollos Oropy vintage

Si lo que buscas es un diseño más original y que destaque, este modelo puede ser ideal para ti. Se trata de un portarrollos vintage, con su estructura de metal simulando una tubería antigua en color negro y con un estante superior hecho de madera oscura, lo que le da un toque rústico.

Es muy resistente y duradero a la vez que práctico, y se ancla a la pared fácilmente mediante tres tornillos.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 23/02/2021.

