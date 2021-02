Descubre las propiedades de las mantecas desmaquillantes: la mejor opción para desmaquillarte sin dejar restos

Noticias relacionadas Organiza una rutina diaria perfecta para cuidar tu piel con estos productos

¿Cuántas veces te has desmaquillado y horas después has vueltos a encontrar restos de maquillaje por el rostro? Seguramente te habrá pasado en más de una ocasión. Esto suele suceder cuando no dedicamos tiempo suficiente a la hora de desmaquillarnos o utilizamos únicamente productos poco eficaces, como pueden ser las toallitas desmaquillantes. Para conseguir un resultado perfecto y sin restos de maquillaje, hemos seleccionado las mantecas desmaquillantes más populares de Amazon y que han sorprendido a cientos de usuarios gracias a sus impresionantes ventajas.

Antes de nada, es importante tener en cuenta que no es suficiente utilizar un único producto para desmaquillarnos, ya que, para conseguir un rostro limpio, hay que seguir una rutina de limpieza completa que exige el uso de jabones, desmaquillantes y tónicos y cremas faciales. En la actualidad podemos encontrar una gran variedad de estos productos, sin embargo, las mantecas desmaquillantes se han convertido, últimamente, en uno de los artículos de belleza favoritos de todo aquel que las prueba.

Su textura es muy parecida a la cera, por lo que al principio puede resultar extraño, pero tras la primera aplicación observarás cómo este producto se fundirá en tu piel y conseguirá eliminar tu maquillaje sin necesidad de estar mucho tiempo frotando. Gracias a estos productos podrás limpiar tu piel a la vez que le proporcionas la suavidad suficiente, por lo que se adapta perfectamente a las pieles mixtas y secas. Además, dado que no necesita que estés mucho tiempo frotando, evitarás que la piel se irrite y se acumule maquillaje en la zona de las ojeras.

A continuación, hemos seleccionado nuestras favoritas. ¡No te las pierdas!

Manteca de camomila de Body Shop

La manteca de camomila de la marca Body Shop es, definitivamente, uno de los productos con mejores reseñas hechas por los usuarios. Ésta conseguirá derretir todo el maquillaje para facilitar su extracción, así ningún lápiz de ojos ni máscara de pestañas se te resistirá. Su suave textura y aroma harán que te sientas relajado después de cada uso. Además, este producto es muy duradero, por lo que su precio resulta bastante rentable.

Manteca de The Body Shop

Bálsamo desmaquillante Wonder Balm

Por otro lado, el bálsamo de Wonder Balm es muy parecido al que te hemos recomendamos anteriormente. Su ingrediente especial es la flor de loto, por lo que quedarás fascinado con su aroma. Se adapta a todo tipo de pieles y se encargará de eliminar de manera eficaz y cómoda el maquillaje. Este producto se derretirá en cuanto entre en contacto con la piel, por lo que lo podrás esparcir cómodamente por todo el rostro. Conseguirás una piel fresca, limpia y suave.

Wonder Balm

Set de crema desmaquillante

Este set de maquillaje incluye todo lo que necesitas: una manteca limpiadora con múltiples propiedades y una toallita para facilitar la extracción del maquillaje. La fórmula de la crema se compone de manteca de Karité, aceite de almendras dulces, aceite de camomila y aceite de oliva. Al igual que las mantecas anteriores, ésta también limpiará tu rostro en profundidad y conseguirá reparar e hidratar tu piel.

Set de crema

Bálsamo terapéutico ELEMIS Pro-Collagen

Cuida minuciosamente tu piel con este bálsamo compuesto por aceite de coco, aceite de almendras, manteca de Karité, algas (que tienen un efecto antienvejecimiento) y vitamina E. Su uso es muy sencillo, tan sólo tienes que aplicarlo en el rostro y realizar movimientos circulares y, finalmente, aclarar el producto con agua. Tu piel estará cuidada y protegida.

Bálsamo terapéutico

Manteca de Natura Siberica

La última de nuestras recomendaciones es la manteca de Natura Siberica, compuesta por arcilla blanca para regular la aparición de sebo en la piel. Tiene una textura suave que se irá ablandando en cuanto entre en contacto con el agua, así conseguirás una limpieza completa y eficaz. Con este producto podrás retirar el maquillaje de larga duración y sin dejar rastro. Es el producto ideal para pieles normales o mixtas.

Manteca

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 29/01/2021.

