Estas son las 11 mejores ofertas de la semana en Amazon

Como viene siendo habitual en semanas anteriores, te presentamos una recopilación de las mejores ofertas de la semana de Amazon, en la que hemos escogido productos con descuentos y rebajas que se pueden convertir en la gran compra de ese producto que necesitabas o detrás del que llevabas bastante tiempo.

No te pierdas ninguna oferta y fíjate bien en los variados productos y descuentos que Amazon tiene preparados para ti en esta semana, entre los que quizá encuentres eso que buscas al mejor precio.

Recortador de barba Philips Barbero MG7770/15

Con más de 15 herramientas, este aparato es capaz de recortar la barba, perfilar el rostro y eliminar el vello de otras zonas del cuerpo. Dispone de diferntes peines guía según el tamaño del pelo, es impermeable y tiene una autonomía de cinco horas de uso con una carga completa.

Bandas elásticas Omeril

Este pack de cinco bandas elásticas permite entrenar desde casa y ejercitar casi cualquier parte del cuerpo con ellas. Son de látex naural agradable con la piel y vienen con guía de ejercicios y bolsa de almacenamiento. Además, cada una de ellas es de un color que corresponde a una resistencia de mayor o menor intensidad según la fuerza que se quiera ejercer.

Cubre colchón acolchado Pikolín

El elemento perfecto para proteger tu colchón y que dure más tiempo en buen estado. Este cubre colchón cuenta con protección total anti alérgica, antiácaros, bacterias, y moho, es transpirable y acolchado, por lo que aportará un extra de confort a tu propio colchón. Lleva laterales con elástico para adaptarse a la perfección y está disponible en diferentes medidas.

Batidora de vaso individual Homgeek

Este aparato es perfecto para preparar batidos, purés y licuados gracias a su gran potencia y eficiencia, con 350 vatios y cuatro cuchillas de acero inoxidable. Su diseño destaca porque la mezcla se realiza en un recipiente que después sirve de botella para llevar, en vez de hacerlo en un vaso mezclador como es usual. Así podrás beber tus batidos directamente recién hechos o llevarlo allá donde quieras.

Lámpara táctil inteligente

Esta lámpara de mesa noche es compatible con Apple HomeKit Siri, Alexa ,Google Assistant y SmartThings, para usar control de voz y encender, apagar o atenuar e iluminar su luz, e incluso cambiar el color ya que dispone de varios tonos. También podrás controlarla tocando el panel de diferente forma según la función que busques o con un smartphone a través de la aplicación propia.

Pantalones Jack & Jones Jijmarco

Si buscas un pantalón de hombre tipo chino, elástico y de calidad, este es el tuyo. Están hecho con algodón en su mayoría y cuenta con cierre por botóny cremallera, además, incluye presillas para cinturón. Está disponible en verde oliva, beige y gris.

Microondas integrable Candy

¿Nesitas un nuevo microondas? Te proponemos este de Candy que, además de estar rebajado, cuenta con muy buenas críticas de los clientes. Dispone de una potencia entre 800 y 1000 vatios, capacidad de 20 litros y ocho programas. Su diseño es moderno ya que está hecho de acero inoxidable antihuellas.

Masajeador de cuello Teamyo

Un ligero aparato que ayudará a relajar, destensar y aliviar la zona del cuello y las cervicales, que suelen sufrir sobre todo en trabajos estáticos y por malas posturas. El dispositivo se adapta bien a todo tipo de cuellos por su forma y resulta fácil de usar. Con cinco tipos de masaje y quince niveles de intensidad podrás configurarlo como más necesites.

Botella de agua KollyKolla

Si aún no te has animado a usar una botella de agua reutilizable que no sea de plástico, este puede ser un buen momento. Las botellas de acero inoxidable que te recomendamos, están preparadas para poder llevarlas donde quieras y guardar el frío o el calor de la bebida que elijas ya que no solo podrás llenarla de agua. Su material de frabricación está totalmente libre de BPA ni otros materiales que desprendan toxinas.

Cámara de vigilancia YI

Indicada para el interior de tu hogar, la cámara de seguridad que te ofrecemos puede funcionar con Alexa, Echo Show o Echo Spot. Dispone de una tecnología inteligente de detección humana que filtrará cualquier tipo de movimiento y lo notificará, evitando alertas falsas por movimientos de viento, luces, etc. . Tiene visión nocturna e incluye audio a dos vías para escuchar y hablar, notificaciones necesarias y almacenamiento en la nube.

Alimentador inteligente de mascotas Petkit

Si tienes mascotas en casa y pero poco tiempo para estar pendiente su comida, este aparato es perfecto para ti y para ellos. Con el alimentador inteligente podrás configurar a través de tu teléfono, las veces que se debe dispensar alimento y en qué momento.

Puedes programarlo incluso durante una semana, para esos días en los que casi no estás por casa. El aparato es muy limpio y discreto, además de contar con un sistema de dispensación anti humedad, gracias a sus piezas de silicona. Es fácil de limpiar y te asegurarás de que la comida de tu mascota esté siempre disponible y fresca.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 19/01/2021.

