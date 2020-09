Impresora fotográfica portátil, mejores marcas y modelos (2020)

Las fotografías han pasado a ser algo muy importante en nuestras vidas. Con la inclusión de las cámaras de gran calidad en los teléfonos inteligentes, tomamos instantáneas de cualquier cosa, nos hacemos auto retratos, capturamos bellos paisajes, guardamos los recuerdos de una fiesta… Y todo ello sin llevar una cámara fotográfica encima. El problema de consumir la fotografía de esta forma es que normalmente la mayoría de esas instantáneas quedan almacenadas en la memoria de nuestro móvil u ordenador, sin ver la luz más allá de colgarlas en Facebook o Instagram.

Si eres de los que les gustaría sacar alguna de esas fotos en papel para poder contemplarla sin recurrir a las pantallas, o por el simple hecho de conservarla físicamente, no te pierdas estos modelos de impresora fotográfica portátil, con la que podrás tener en tus manos las fotos de tus dispositivos sin grandes esperas ni usando aparatos complejos.

HP Sprocket

Es una de las mejores impresoras de fotos que puedes encontrar actualmente en el mercado. El aparato, que es de tamaño bolsillo, te permitirá sacar las fotos de tu móvil o tablet en formato de 2 x 3 pulgadas. Incluye el papel especial fotográfico (10 hojas) o también podrás usar papel de pegatina. Este tipo de impresoras no utilizan tinta tradicional si no una tecnología que juega con las capas de color del papel especial, por lo que no necesitarás cartuchos de tinta ni nada parecido. Para personalizar tus fotos antes de imprimir desde los dispositivos digitales solo tendrás que descargar la aplicación gratuita Sprocket de HP. Funciona usando Bluetooth, con lo que podrás conectar no solo tu móvil, sino el de cualquiera que esté contigo. También podrás imprimir una imagen directamente desde las redes sociales con la misma aplicación.

Huawei 55030361

Otra de las impresoras de fotos para smartphone que podrás llevar contigo siempre que quieras. Esta de Huawei pesa y ocupa casi lo mismo que tu teléfono. Imprime desde este las fotos que prefieras a través de la aplicación HUAWEI Share o mediante Bluetooth. A la hora de imprimir, este aparato usa la tecnología segura de Zero Ink (Zink) que ofrece una resolución de impresión de imagen de 300 puntos por pulgada, dando como resultado colores ricos y realistas. También necesita papel fotográfico especial y dispone de opción de crear fotografías con pegatina.

Impresora de fotos Kodak

Con un aspecto similar a la impresora anterior, esta de Kodak permite imprimir fotos de 2,1 x 3,4 pulgadas desde la palma de tu mano. En este caso la conectividad entre el aparato y tu smartphone o tablet se cumple gracias a la conexión de un toque NFC para Android o la opción de Bluetooth, también compatible con iOS. Tus instantáneas no perderán calidad gracias al innovador método de transferencia de difusión de tinte ‘d2t2’ que se secan al instante y conservan el brillo después de varios años. Esta impresora funciona con cartuchos especiales que combinan tinta y papel, son de uso sencillo y podrás comprarlos en recargas de 20, 30 o 50 unidades.

Instax 16640670

La conocida marca de fotografía instantánea no podía quedarse atrás en lo referido a impresora de fotos portátil. Este modelo permite imprimir directamente desde las RRSS, desde tu smartphone o desde tu cámara Fujifilm Instax. La velocidad de impresión es de tan solo 12 segundos y el papel de impresión es compatible con el de las Instax mini. Ofrece más de 25 plantillas de diseño y captura de video frame. Solo deberás usar la propia aplicación de la marca para conectarla a tu dispositivo, con la que tendrás muchas opciones de edición y podrás personalizar cualquier fotografía.