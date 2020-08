Este es el detector de metales más vendido y más barato de Amazon

El tiempo libre está para llenarlo con actividades que nos hacen sentir bien, que nos gustan, que nos aportan algo… Existen muchos pasatiempos y maneras de vencer el aburrimiento que incluso, terminan convirtiéndose en una práctica habitual y un hobby interesante.

Hoy queremos hablarte de una de estas actividades que puede considerarse un pasatiempo pero también algo a lo que dedicar tiempo: buscar metales bajo tierra.

Seguro que más de una vez has visto a alguna persona con un aparato, el detector de metales, parecido a una aspiradora, sosteniéndolo sobre el suelo y moviéndolo de un lado a otro mientras camina sobre la tierra o la arena.

El objetivo de realizar esta actividad puede variar según quien lo haga, pero normalmente esta práctica se lleva a cabo para encontrar algún objeto metálico perdido como joyas y también para rastrear posibles metales y piezas que puedan ser valiosas, como descubrir monedas antiguas…

Son muchos los objetos metálicos que pueden aparecer enterrados bajo tierra y no hay mejor aparato para localizarlos y descubrirlos que un detector de metales.

Hoy te hablamos del detector de metales más vendido y más barato de Amazon, perfecto para principiantes, aficionados temporales e incluso para niños.

Se trata del detector de metales Tacklife MMD02. Cuenta con una gran pantalla LCD que se puede retroiluminar para cuando no haya mucha luz o sea de noche. A su vez indica el nivel de batería baja y tiene tres iconos diferentes según el tipo de metal que esté detectando, de modo que se señala si son tornillos y metales poco valiosos, monedas, joyas, plata u oro…

Para hacer más fácil y eficiente la búsqueda, el detector de metales incluye dos modos de detección: el modo metal y el modo disco; con el primero puedes encontrar e identificar todo tipo de metales y, con el modo disco, puedes filtrar el tipo de metal que quieres detectar mediante una selección previa, por lo que podrás discriminar materiales como el hierro o el cinc. De este modo, si buscas algo concreto, el aparato te hará más cómoda y fiable la búsqueda, sin entretenerte con otros metales que no te interesan.

Aunque no se trata de un aparato impermeable, algunas de sus partes sí que lo son, como el vástago ajustable y la bobina del extremo. Gracias a esto podrás usar el detector de metales por zonas con un bajo nivel de agua.

Otra de las funciones que incluye el aparato y que son imprescindibles para ayudarte a sacar el objeto metálico deseado, es su indicador de profundidad de hasta 18 centímetros. De igual modo, en la pantalla se avisará una advertencia de sobrecarga para avisar de que el detector no funcionará debajo de objetos metálicos grandes o tierra altamente magnética.

Para completar la experiencia de búsqueda de metales con todas las comodidades y ventajas, el detector de Tacklife también ha incluido en su aparato tres audios diferentes que sonarán en función del tipo de metal que se haya encontrado, siguiendo este patrón: Tono bajo: metales ferrosos, clavos, tornillos, etc. Tono medio: metales de conductividad media, anillo, papel de aluminio, etc. Tono alto: metales de alta conductividad, cobre, plata, etc. Además, podrás insertar auriculares en el soporte principal, para oír con más calidad el tipo de sonido que corresponda en cada caso y que no se distorsione si hay ruido externo.

Como extra, se incluye una mochila propia para poder guardar el aparato y transportarlo con facilidad.

Como ves este detector de metales cuenta con todas las características mínimas para que tu experiencia de búsqueda sea completa y fructífera. Si quieres iniciarte en este mundo o hacer un regalo a alguien interesado en ello, no te lo pienses y hazte con el detector de metales Tacklife MMD02, el modelo más vendido y con el precio más bajo de Amazon.