Los mejores kits de bádminton al mejor precio

El deporte recoge juegos variados que nos ofrecen formas de practicarlo divirtiéndonos y poniendo a prueba diferentes habilidades. Entre ellos, los deportes de raqueta son bastante conocidos y populares en nuestro país, algunos de los que más puedes ver practicar son el tenis, el pádel, el ping pong o el bádminton.

En este artículo nos centraremos en este último deporte en el que se juega con raquetas más largas de lo habitual, en una pista rectangular y, en lugar de usando una pelota, necesitarás un volante. Los materiales son ligeros y es un deporte bastante fácil de practicar a nivel aficionado con adultos y niños, aunque también tiene su técnica si quieres convertirte en un jugador algo más profesional. A continuación te dejamos los productos que necesitas para jugar al bádminton al mejor precio y con buena calidad que puedes encontrar en Amazon.

Pack de dos raquetas de bádminton

Si empiezas desde cero con este deporte este pack será uno de tus productos favoritos. En él se incluyen dos raquetas de bádminton de buena calidad. Están hechas de una sola pieza con aluminio de carbono por lo que son más precisas, el conector en T incorporado no es de metal si no de un plástico liviano y resistente que hace que el marco sea estable. La ranura interior está diseñada para proteger y reducir el daño de las cuerdas. Resultan cómodas a la mano y son ligeras para poder jugar con comodidad. En el pack se incluyen dos raquetas con sus dos fundas y dos volantes de plástico.

Raqueta Talbot Toro 449521 Isoforce 211

Aquí te ofrecemos un modelo de raqueta de bádminton algo más profesional para aquellos que quieran jugar de modo más avanzado. Gracias a sus materiales jugarás con gran precisión, ligereza y potencia. Esto es debido a que el mango está hecho de grafito que reduce el riesgo de rotura y a la flexibilidad del Air Flex que deja que el eje de la raqueta se balancee ante golpes potentes para devolver el volante con fuerza, a su vez el eje es algo más largo y fino que en otras raquetas lo que aporta mayor velocidad y potencia. La raqueta se vende con funda y también incluye un volante para que puedas empezar a practicar en cuanto la tengas en tus manos.

Red de bádminton Songmics

Esta red de bádminton está pensada para que puedas practicar este deporte en cualquier lugar que tenga las condiciones necesarias para ello. Es portátil y plegable, de modo que es fácil de trasportar ya que además, su peso es ligero. Los robustos postes metálicos y la red densa junto con una barra central que conecta los dos postes, garantizan una gran estabilidad y una estructura resistente a los pequeños impactos que pueda recibir. Su altura ajustable permitirá que adaptes la red a tus necesidades, ya que tiene tres alturas, una de 107 cm, otra de 120 cm y la más alta de 155 cm. Es muy fácil y rápida de montar y puedes usarla incluso para probar otros deportes como el voley o el tenis. Esta red es de cuatro metros de ancho pero también está disponible en anchura de tres metros o de cinco.

Paquete de volantes AimTop

El otro producto esencial para poder jugar al bádminton es su pelota, que en este caso no forma parte de ese tipo de bolas si no que se trata de un volante de plumas, aunque también los hay de plástico, que se unen en un extremo redondeado y con resistencia y buena amortiguación de los golpes de la raqueta. En este caso te ofrecemos un pack de 12 volantes de alta calidad. Están hechos con plumas de ganso rectas y gruesas y un cabezal de corcho natural premium, que no se agrieta con el tiempo. Estos materiales harán que el vuelo del volante sea fluido, suave y potente para que le puedas dar el efecto deseado.