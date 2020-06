Los 5 mejores andadores para bebés de Amazon (2020)

Dar los primeros pasos no es una tarea sencilla para los pequeños de la casa. Comienzan gateando y poco a poco se agarrarán a algo para ponerse de pie, previo paso a que comience a caminar gradualmente. En ese proceso caerán alguna vez, desarrollarán el sentido del equilibrio e incluso la prudencia, momentos necesarios para el buen crecimiento del niño. Pero en medio de esa aventura, los andadores para bebes o ‘tacatás’ pueden ayudar a que todo sea más fácil e incluso son un buen remedio para esos niños inquietos que están en medio de ese logro que es caminar, y que no puedes dejar solos sin ver hacia donde van, ya que en este aparato están bastante más controlados y limitados, sin que eso les impida moverse. Su uso se recomienda entre los seis y los 17 meses según los casos y no se debe abusar del tiempo que pasan utilizándolo. En este artículo te dejamos algunos de los andadores de bebé de Amazon que mejor han valorado los clientes.

Andador Fascol

Se trata de un andador sencillo y sin complicaciones en su estructura. Está hecho acero inoxidable para las patas, resistentes y estables, de plástico duro y de PU tela de confort para que el bebé esté a gusto. El Andador soporta hasta 15 kg de peso y está equipado con un cinturón de seguridad y cuatro frenos antivuelco, para que tu bebé esté totalmente protegido. También se compone de una bandeja o plato desmontable para que el niño se apoye en la parte delantera o deje algún juguete. Respecto a los ajustes, el soporte tiene tres alturas distintas y la silla cuatro. Además, este andador es plegable para poder recogerlo y guardarlo cuando no lo uses, ahorrando así mucho espacio.

Andador Bright Starts

Con colores y formas inspiradas en un ‘safari’ infantil, este andador cuenta con diferentes diseños de colores y personajes divertidos según los gustos del bebé. La bandeja delantera tiene un centro de actividades con cuentas para entretener al niño y con dos ganchos de los que se pueden colgar objetos como un chupete o un peluche. La estructura es resistente y robusta, tiene frenos de seguridad, patas de goma antideslizantes y la silla se puede ajustar a tres alturas dependiendo del crecimiento del bebé.

Andador Basc Plus

Este ‘tacatá’ ha sido valorado por varios clientes como una genial opción en relación calidad-precio. Es un modelo sencillo pero que incorpora características para la protección del bebé como dispositivos de seguridad que frenan ante escalones y evitan caídas. También cuenta con ruedas de silicona para menor ruido y los materiales son robustos y resistentes. El asiento, de tapizado desmontable y lavable, está diseñado de tal forma que el bebé no se puede salir, y tiene 3 posiciones con alturas regulables. Su bandeja incluye un centro de juegos desmontable que, según el modelo, cuenta con varios dispositivos como el de la imagen que simula un coche con algunos elemento de conducción como un volante.

Andador Safety 1st

Con este andador cualquier bebé se entretendrá seguro ya que en su bandeja de juegos incorporada con varios dispositivos, se ha incluido un sistema electrónico que ofrece hasta 12 melodías infantiles para bailar y cantar. Como otras características cabe indicar la comodidad del asiento que es acolchado y se puede lavar, que puedes ajustarlo en cualquiera de sus tres aturas para adaptarlo al niño y que la ligereza lo hace cómo de manejar. Además, se puede plegar hasta quedar en formato plano para guardarlo y transportarlo con facilidad.

Arnés para caminar

Si eres de los que prefiere evitar el uso de un ‘tacatá’ te proponemos una alternativa con la que tu bebé también puede comenzar a practicar sus primeros pasos. Se trata de un arnés con agarraderas superiores en el que puedes colocar al niño de forma que quede recogido con seguridad y tú lo sujetes por arriba para guiarlo o evitar caídas. Aunque este aparato requiere de una atención total del adulto, es un buen método para que el pequeño practique el caminar con algo más de soltura. Las correas y hebillas de las que se compone este producto son ajustables para la comodidad tanto del bebé como del adulto.Los materiales son seguros y suaves para no dañar la piel, además de transpirables para poder usar el arnés en cualquier época de año.