Arroceras para un arroz perfecto, estos son los tres mejores modelos

Hoy de nuevo te traemos un artículo enfocado a la cocina, ya que muchos han encontrado en ella un pasatiempo divertido y provechoso debido al confinamiento y han decidido prolongar esta afición. En esta ocasión, el protagonista es el arroz, uno de los alimentos más versátiles en múltiples lugares del mundo. Puedes prepararlo como guarnición, como plato principal, en guisos, burritos, ensaladas, rissotos… Además admite cualquier sabor, ya que el grano los absorbe perfectamente el gusto a carne, pescado, marisco, verduras… Además en nuestro país destaca por ser el ingrediente estrella de uno de nuestros platos más emblemáticos: la paella.

Esta vez nos queremos enfocar sobre todo en esos arroces blancos que sirven para acompañar o para mezclar con otros alimentos y en todas sus variedades como el arroz basmati, arroz bomba, jazmín, integral, para sushi... Conseguir un arroz blanco suelto, que no se apegotone y no se pase, a veces es una tarea complicada, pero te traemos una solución que puede marcar un antes y un después: el uso de las arroceras. Estos aparatos son ollas eléctricas especiales para preparar arroz en ellas y que este quede en el punto deseado. No te pierdas este ránking con las tres mejores arroceras que puedes encontrar en Amazon.

Este aparato es una arrocera que ofrece la función doble de cocinar a vapor gracias a una bandeja adicional que incluye. Es capaz de hervir perfectamente hasta 10 tazas de arroz la vez, lo que se traduce en 1,8 litros de capacidad de su cubeta. Ésta cuenta con un revestimiento antiadherente que se puede extraer para mejor comodidad a la hora de servir y de limpiarla. Por otro lado, su carcasa es de acero inoxidable cepillado, material que resiste y hace la arrocera más fuerte, que junto a la tapa de cristal hacen que el calor quede retenido dentro, lo cual también se cumple gracias a la función automática de mantenimiento del calor. También incorpora el sistema de apagado automático cuando se llega al punto deseado del arroz para que no se pase ni se queme. Además, se incluye espátula para servir los alimentos y vaso medidor para que introduzcas los elementos con precisión.

Reishunger Hervidor de arroz

Los 500 W de esta arrocera te permitirán cocer de forma uniforme y rápida hasta 1,2 litros de alimento, ideal para unas cuatro o seis personas, aunque también puedes preparar una sola ración, el truco está en añadir el agua justa que se indica en las instrucciones. El recipiente principal es la olla interior extraible de alta calidad, hecha con aluminio y con un doble revestimiento antiadherente y un diseño de panal de abeja en la parte baja, lo que hará que tu arroz no se pegue ni se agarre. El funcionamiento es sencillo ya que solo tendrás que mover una palanca para activar el modo ‘cook’ y, cuando el arroz esté listo, pasará automáticamente al modo de mantenimiento del calor, función que puede durar hasta 8 horas si así lo precisas. En esta ocasión también se incluye un cestillo para cocinar alimentos al vapor, una cuchara para sacar el arroz y un vaso medidor.

Tristar RK-6126

Si te gustaría hacerte con una arrocera algo más pequeña que tenga características parecidas a las anteriores, este es tu modelo. Cuenta con 400 W de potencia y una capacidad de un litro, lo que equivale a unas 5 raciones. Solo tendrás que colocar el agua indicada y el arroz en la olla y se cocinará el tiempo justo, quedando caliente pero sin cocinar más gracias a las función de protección contra ebullición en seco. Su cubeta interior también es antiadherente, extraible y cómoda de limpiar y, respecto al exterior, el acero inoxidable le da un toque elegante además de una gran resistencia. La base con patas antideslizantes hará que su uso sea más cómodo. Para facilitarte aún más su uso, esta arrocera al igual que los otros modelos, también incluye cuchara, vaso medidor y espátula.