Cómo cuidar un coche durante la cuarentena: productos y consejos

Con el parón que estamos sufriendo respecto a nuestro ritmo de vida habitual, es normal que lleves bastante tiempo sin usar tu coche y sin ni siquiera echar un vistazo a su estado. Aunque lo tengamos resguardado en una cochera o un garaje, donde está protegido de agentes externos, no podremos evitar que se ocasione uno de los problemas más comunes cuando un automóvil está mucho tiempo parado: que se nos descargue la batería y, por tanto, que el coche no arranque. En ese caso tendremos que actuar cargándola durante el tiempo necesario o enganchándola a otro vehículo, aunque después tendríamos que hacer un viaje de mínimo una hora, cosa complicada debido a las medidas de seguridad. A continuación te recomendamos una serie de productos necesarios para saber cómo cuidar un coche después de tanto tiempo parado dada la cuarentena, no solo para la batería sino también para tener a punto otros elementos importantes.

Arrancador de batería Tacklife

Como te hemos adelantado al inicio de este artículo, cuando te encuentras con que tu coche tiene la batería descargada, tienes varias opciones para solucionarlo. Una de ellas es cargarla con un aparato especial para ello como este arrancador de baterías de Tacklife. Sirve tanto para automóviles como para motos e incluso camiones. Cuenta con ocho protecciones incorporadas y un cable inteligente T6 con tecnología a prueba de chispas. Sus dos modos te ayudan a ahorrar tiempo de carga gracias a su puerto USB dual. El modo de carga rápida otorga una velocidad de carga máxima de 18 W y el modo de carga inteligente 5V2A, que es compatible con casi todo los dispositivos USB, ofrece el doble de la velocidad de carga normal. Con el botón “BOOST” se puede activar la función de inicio de arranque, incluso en caso de que la batería esté totalmente agotada, pudiendo llegar a encender el automóvil en unos segundos. Incluye luces LED con 3 modos para emergencias o situaciones excepcionales y es ligero y compacto, para poder transportarlo y usarlo fácilmente. Puedes acceder a otro modelo destacado pinchando aquí o echar un vistazo al de Tacklife pulsando el botón inferior.

Pinzas y cable de arranque

Otra de la opciones para poder arrancar tu coche es transferir energía desde otro que esté en buenas condiciones. ¿Cómo? Conectando tu batería a la suya a través de unas pinzas y cables especiales. Te proponemos estas de Sakura, son un producto de gran calidad que cumple con su función de forma satisfactoria. Las pinzas se adaptan a casi cualquier tipo de baterías, siendo capaz de arrancar un coche a la primera si las condiciones son las adecuadas. Viene en un cómodo estuche con asa para poder llevarlo en tu maletero y estar siempre a punto para una de estas emergencias.

Batería Tudor

Si directamente tu batería está vieja y dañada, y has intentado por todos los medios cargarla pero no lo consigues, es el momento de cambiarla por una nueva. Puedes echar mano de un especialista o, si tienes ciertas nociones, cambiarla tú mismo siguiendo todas las indicaciones y guardando las medidas de seguridad requeridasAquí te recomendamos una de las baterías mejor valoradas de Amazon, pero recuerda comprobar que el producto y tu coche sean totalmente compatibles para no causar más problemas y que te dure mucho tiempo.

Aceite para motor

Otra de las circunstancias a tener en cuenta es el estado del aceite del motor. Debes comprobar si el nivel de éste se ajusta a lo necesario para tu vehículo y si se encuentra en buenas condiciones. De lo contrario lo más sensato es añadir aceite si es que falta, o cambiarlo en caso de estar en mal estado. Al igual que con la batería, debes comprobar el tipo de aceite que necesita tu coche según el modelo que sea. Aquí te recomendamos uno de los mejores del mercado, apto para diésel y para gasolina, aunque en este segundo caso se pueden aplicar otros más específicos.

Medidor de presión de neumáticos

Terminando con las comprobaciones básicas que hacerle a tu coche antes de volver a usarlo tras un parón, nos quedaría observar el estado de las ruedas y sobre todo su presión. Lo más probable es que hayan perdido algo de aire, por lo que debes ajustarlo en la medida que se aconseje según el coche que tengas. Para ello es aconsejable tener por casa un medidor de presión de fácil uso. Este de Uraqt es digital, funciona sin batería y te ofrece una medición precisa. Se puede usar con una mano gracias su diseño con palanca e incluye accesorios como adaptadores de boquillas y tapones extra por si pierdas alguno de los originales. Es apto tanto para automóviles como para motos y bicicletas. Con él comprobarás si a tus ruedas les falta o les sobra aire. En caso de tener que quitarle, podrás hacerlo con este producto, para agregarle aire te recomendamos un compresor compacto con el que podrás añadir el aire que necesites en pocos segundos, puedes hacerte con él pinchando aquí.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 17/04/2020.