Horóscopo semanal de Tauro: predicciones de amor, dinero y trabajo del 8 al 14 de septiembre de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Tauro, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 8, es importante que reine la alegría y la felicidad en el ambiente con el que os dispongáis a reuniros de una forma conjunta y agradable.
El martes día 9, lo mejor del día serán los encuentros con las amistades y la capacidad de sentirte cerca de cada uno de ellos de una manera agraciada y sencilla.
El miércoles día 10, podrás preparar una pequeña reunión con amistades que comparten bienes contigo y para llegar a acuerdos positivos y benéficos para todos.
El jueves día 11, será un día excepcional que te ayudará a sentirte cerca de las personas que te quieren y de las que siempre te han apoyado, en cualquier momento.
El viernes 12, será un momento muy activo y te ayudará a sentirte con grandes deseos de crear con vitalidad progresos en tus actuaciones.
El sábado día 13, es un momento para aprovechar la gran capacidad de movimiento y de genialidad creativa que será lo principal en tus actividades personales y profesionales de ahora en adelante.
El domingo día 14, es una jornada para progresar más lentamente y para mantener la moderación y principalmente la calma y la serenidad en todo momento; así será todo más claro y sencillo.