Horóscopo semanal de Leo: predicciones de amor, dinero y trabajo del 8 al 14 de septiembre del 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Leo, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 8, es un día especial para que brilles y los demás noten tu capacidad de seguir de la forma de creer tanto tus actividades como los proyectos con otras personas.
El martes día 9, tu gran dinamismo y actividad te mantendrán con mucha confianza y deseos de reactivar nuevas actividades y emprendimientos con amistades cercanas y de confianza.
El miércoles día 10, será un día muy especial en el que tu perfección te ayudará a uniformar y lo podremos hacer sencillo de conocer a los demás y principalmente a ti.
El jueves día 11, este día será muy bonito y mantendrás la capacidad de que puedas disfrutar de la calidad del cariño que te ofrecen las personas más cercanas y con las que cooperas normalmente.
El viernes 12, necesitas ocuparte de asuntos muy importantes relacionados con la familia y con la economía para organizar entre todos y llegar a puntos en común que sumen de una forma más alegre.
El sábado día 13, será un día especial para disfrutar de la capacidad de realizar todo con mucha más tranquilidad y perfección. Así te equivocarás menos y todo saldrá de una forma perfecta.
El domingo día 14, es un momento ideal en el cual te reunirás con la familia y lo más importante es que las reuniones sean armoniosas y agradables. Hoy es importante llegar a acuerdos en los que todos consensuéis las respuestas.