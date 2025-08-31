Horóscopo semanal de Virgo: predicciones de amor, dinero y trabajo del 1 al 7 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 1, tu capacidad de moverte y de sentirte útil por tu rapidez y manera creativa de mantener la genialidad te ayudarán en todo momento del día. Así que disfruta con armonía.

El martes día 2, hoy será un día muy ameno en el que tendrás deseos de comenzar nuevas actividades y emprendimientos alegres y divertidos con personas que conoces y con las que te llevas bien.

El miércoles día 3, tu programa de percepción te ayudará hoy en qué tienes que hacer y dónde debes estar. Además, conocerás mejor a los demás.

El jueves día 4, hoy será un día bastante movedizo que podrás aprovechar para realizar alguna conferencia o alguna exposición de asuntos importantes que llevas a cabo en tus actividades.

El viernes día 5, hoy es una jornada en la que tendrás mayor serenidad y tranquilidad, y todo lo que realices lo pienses dos veces y evites equivocaciones de última hora.

El sábado día 6, será un día muy festivo en el que celebrarás junto a un estado y personas a las que quieres mucho y con las que te sientes muy a gusto. A última hora podrás tener una velada romántica.

El domingo día 7, el ambiente de este día tendrá que ser muy equilibrado y armonioso para que comprobéis entre todos, principalmente la familia, cómo llegar a acuerdos entre todos.